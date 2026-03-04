Губерниев назвал главную причину недопуска Большунова на ОИ

Губерниев отметил: «Не думаю, что наши лыжники пытались составить конкуренцию Клебо. Но факт, что им не дали возможность выступить, особенно Большунову, налицо. Согласитесь, в футболе едва ли не допускают нашу сборную, опасаясь, что она помешает условным англичанам или бразильцам стать чемпионами мира. Здесь же, на мой взгляд, причина недопуска кроется в том, что Александр — россиянин. Это чистая сегрегация по национальности. Мы же не видим, чтобы отстраняли американцев. Думаю, никто не опасался, что Большунов может помешать Клебо завоевать шесть медалей. Просто он — русский!



Не только Большунова не допустили, но и других российских лыжников. Ардашева не пустили, чтобы Клебо выиграл медали? И биатлонистов не допустили, и хоккеистов… Я не думаю, что кто-то в скандинавском лобби думал, что Клебо не выиграет. Всё дело в национальности — Большунов ведь русский!»— цитирует комментатора «Советский спорт».