Линдси Вонн и другие: спортсменки, которые вернулись после страшных травм

В большом спорте возвращение после тяжелых испытаний — это почти всегда путь с нуля. Спортсменкам приходится проходить через операции, долгую реабилитацию и постепенно возвращаться к тренировкам. Часто врачи сомневаются, что прежний уровень вообще удастся вернуть. Но иногда после нескольких месяцев или даже лет восстановления спортсменки снова выходят на старт и продолжают выигрывать.
Линдси Вонн — возвращение даже после риска ампутации
Линдси Вонн — одна из самых известных горнолыжниц последних 20 лет. Американка долгие годы выигрывала этапы Кубка мира и считалась одной из главных звезд скоростных дисциплин. Ее карьера почти всегда сопровождалась серьезными травмами: падения на высокой скорости регулярно заканчивались операциями и долгим восстановлением.
Новый тяжелый эпизод произошел уже в 2026 году. Тогда 41-летняя Вонн получила полный разрыв передней крестообразной связки левого колена во время соревнований в Кран-Монтане. Несмотря на эту травму, она вышла на старт Олимпиады в Италии всего через девять дней. Во время скоростного спуска спортсменка упала и получила сложный многооскольчатый перелом большеберцовой кости.
После этого Вонн перенесла четыре операции, чтобы сохранить ногу. По сообщениям врачей, травма была настолько серьезной, что существовал риск ампутации. При этом еще за два года до этих событий спортсменка уже возвращалась в спорт после замены сустава правой ноги.
Несмотря на тяжелые травмы и долгую реабилитацию, Вонн заявила, что не собирается завершать карьеру. Даже после нескольких операций она продолжает говорить о возвращении на трассу — и для многих болельщиков остается примером того, насколько далеко может зайти спортсмен ради любимого спорта.
Бетани Хэмилтон — серфинг после нападения акулы
История Бетани Хэмилтон стала известна во всем мире, когда ей было всего 13 лет. В 2003 году во время утренней тренировки серфингистки на Гавайях на нее напала тигровая акула. В результате нападения спортсменка потеряла левую руку и потеряла много крови, поэтому врачи несколько часов боролись за ее жизнь.
Травма могла поставить точку в карьере. Однако уже через несколько недель после операции Хэмилтон снова начала тренироваться и постепенно вернулась в океан. Ей пришлось заново учиться держать баланс на доске и адаптировать технику серфинга к изменившемуся телу.
Уже в 2005 году она выиграла этап национального чемпионата США среди юниоров. Позже Хэмилтон продолжила выступать на профессиональных турнирах и стала одной из самых известных спортсменок в мире серфинга. Для болельщиков ее возвращение стало примером того, что даже после тяжелой травмы спортивная карьера может продолжаться.
Петра Квитова — возвращение на корт после нападения
Петра Квитова к середине 2010-х уже считалась одной из сильнейших теннисисток мира. Чешская спортсменка выиграла Уимблдон в 2011 и 2014 годах и регулярно входила в число лидеров мирового рейтинга. Ее мощная подача и агрессивная игра сделали Петру одной из самых опасных соперниц на травяных кортах.
В декабре 2016 года на Квитову было совершено нападение в ее собственной квартире. Мужчина представился сотрудником коммунальных служб и попросил впустить его в дом. По данным следствия, он пытался ограбить спортсменку. Когда Квитова начала сопротивляться, нападавший ударил ее ножом. В результате спортсменка получила серьезные повреждения левой руки — были травмированы сухожилия и нервы, врачи провели сложную операцию, которая длилась почти четыре часа. Нападавшего позже нашли: полиция установила его личность по ДНК, и в 2019 году суд приговорил мужчину к восьми годам тюрьмы.
Восстановление заняло несколько месяцев. Сначала врачи сомневались, сможет ли Квитова вообще вернуться к профессиональному теннису, потому что пострадала ее игровая рука. Однако уже в 2017 году она снова начала выступать в туре, а позже вновь выиграла несколько турниров WTA и вернулась в число сильнейших теннисисток мира. Ее возвращение стало одним из самых обсуждаемых историй в женском теннисе последних лет.