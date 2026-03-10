Линдси Вонн и другие: спортсменки, которые вернулись после страшных травм

В декабре 2016 года на Квитову было совершено нападение в ее собственной квартире. Мужчина представился сотрудником коммунальных служб и попросил впустить его в дом. По данным следствия, он пытался ограбить спортсменку. Когда Квитова начала сопротивляться, нападавший ударил ее ножом. В результате спортсменка получила серьезные повреждения левой руки — были травмированы сухожилия и нервы, врачи провели сложную операцию, которая длилась почти четыре часа. Нападавшего позже нашли: полиция установила его личность по ДНК, и в 2019 году суд приговорил мужчину к восьми годам тюрьмы.