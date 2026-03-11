Немцы отказались от фото с российской чемпионкой Паралимпиады

Во время исполнения гимна России представители Германии отвернулись и не снимали гимн, а позднее на общем фото держались поодаль от Багиян и ее сопровождающего Сергея Синякина и отказались от совместного селфи.
«По-человечески я очень рада за этих людей. Может быть, это очень приятные люди, с которыми мы могли бы дружить. Очень жаль, что политика все это затмевает. Политически это просто неприемлемо», — заявила Кацмайер.
10 марта Анастасия Багиян завоевала золотую медаль, завершила дистанцию с результатом 3.16,1 минуты. Серебро у Кацмайер. Бронзовую медаль взяла Цун Цзихун. Первоначально китаянка финишировала на четвертом месте, но другая лыжница из Германии — Леони Мария Вальтер — перешла на коньковый ход и была оштрафована судьями. Все эти лыжницы выступают в категории NS1, в которой соревнуются спортсмены с нарушением зрения.
Паралимпийские игры в Италии завершатся 15 марта. В соревнованиях принимают участие шесть российских атлетов, которые впервые за 12 лет соревнуются под национальной символикой.