Вяльбе заявила, что скоро покинет пост главы ФЛГР

Она также сообщила, что Федерация лыжных гонок будет упразднена.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, общаясь с юными спортсменами, тренерами и болельщиками на открытом финале первенства проекта «На лыжи!» в Ангарске, ответила на вопрос, может ли она оказывать влияние на развитие лыжных гонок в регионах, занимая пост главы ФЛГР.

«Вскоре статус главы ФЛГР мне не будет принадлежать. Он у меня точно не останется, так как у нас даже федерации такой больше не будет. Но я из лыжных гонок никуда не ухожу. Моя должность будет называться иначе», — сказала Вяльбе «Чемпионату».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв в интервью «Чемпионату» рассказал о возможном объединении федераций лыжных гонок, горных лыж, прыжков с трамплина и двоеборья, фристайла и сноуборда в одну организацию.

Напомним, Елена Вяльбе является президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) с 17 июня 2010 года. Она бессменно возглавляет организацию более 15 лет, регулярно переизбираясь на новый срок (последний раз — в мае 2022 года).