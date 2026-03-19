Лыжники во главе с Митей Фоминым и сноубордисты с Клавой Кокой сразятся в эпической битве на фестивале Грелка 2026

Команды возглавят хедлайнеры — Митя Фомин (лыжники) и Клава Кока (сноубордисты).
Четыре дня на склоне «Грелка» будут посвящены командным состязаниям. Участников ждут синхронные скольжения в бассейн, карнавальные спуски, интеллектуальные и музыкальные баттлы. Победители каждого этапа получат золотые медали, а по итогам общего зачета определят сильнейший лагерь.
«Мы впервые превращаем фестиваль в большое командное противостояние. Соревноваться будем во всем — от спусков до бассейна. К тому же, природа любит Грелку, и в дни фестиваля ожидается действительно “море снега”, а значит появится уникальная возможность в середине апреля ощутить атмосферу белоснежных сибирских “пляжей” и классно покататься по фирменному пухляку Шерегеша», — рассказал директор фестиваля Никита Гирин.
Тематикой фестиваля 2026 года станет морской стиль с маскотами Нептуном и Русалкой. В связи с этим организаторы изменили правила знаменитых соревнований в бассейне. Появятся новые дисциплины: командные «заплывы» на лыжах и сноубордах, синхронные скольжения, «человекобоулинг» и показательные выступления. Главными критериями победы станут не скорость, а синхронность и стиль команды.
Еще одним ярким событием станет ночной флешмоб. Участники выстроятся в гигантский светящийся корабль, который «поплывет» по склону, создавая анимацию из расходящихся волн и развевающихся парусов.
В программе запланировано семь тематических спусков: «Красная дорожка» (9 апреля), «Свадебный» и «Карнавальный» (10 апреля), «Совершенно-летний», «Морской» и «Ночной» (11 апреля), «Пижамный» (12 апреля). Регистрация на спуски продолжается.
10 апреля после «Свадебного» спуска пройдет церемония бракосочетания прямо на склоне. Свои отношения официально оформят шесть пар. Три пары приедут из Новосибирска, по одной — из Кузбасса, Красноярска и Томска. Среди новобрачных — Константин Занин и Вероника Лыткина. Шерегеш для них — особое место: два года назад по дороге на курорт Константин сделал Веронике предложение.
GrelkaFest остается крупнейшим костюмированным горнолыжным фестивалем России, ежегодно собирающим тысячи гостей. Весной 2026 года Шерегеш снова превратит гору в праздник, а катание — в яркое шоу.
