День в истории спорта: 20 апреля 1968 года родилась трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе

Карьера Вяльбе взлетела в 1980-х: на юниорском чемпионате мира 1986 года она завоевала три медали. В 1989 году выиграла первый взрослый титул — два золота чемпионата мира в Финляндии — и получила звание заслуженного мастера спорта СССР. Пик пришелся на 1990-е: на Олимпиаде в Альбервиле-1992 она взяла золото в эстафете 4×5 км и завоевала четыре бронзовые медали в других гонках, на Играх в Лиллехаммере в 1994 году и в Нагано в 1998 — еще два золота в эстафетах.