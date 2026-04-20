День в истории спорта: 20 апреля 1968 года родилась трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе

С детства увлеченная лыжами, она в восемь лет начала серьезные тренировки и уже в 14 лет стала мастером спорта.
Карьера Вяльбе взлетела в 1980-х: на юниорском чемпионате мира 1986 года она завоевала три медали. В 1989 году выиграла первый взрослый титул — два золота чемпионата мира в Финляндии — и получила звание заслуженного мастера спорта СССР. Пик пришелся на 1990-е: на Олимпиаде в Альбервиле-1992 она взяла золото в эстафете 4×5 км и завоевала четыре бронзовые медали в других гонках, на Играх в Лиллехаммере в 1994 году и в Нагано в 1998 — еще два золота в эстафетах.
Вяльбе — 14-кратная чемпионка мира, пятикратная обладательница Кубка мира, многократная чемпионка СССР. Ее имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса как лучшей лыжницы ХХ столетия. В 1997 году на ЧМ в Тронхейме она выиграла все пять золотых медалей.
Завершив карьеру в 1998 году, Вяльбе перешла в тренерскую и административную работу. С 2010 года — президент Федерации лыжных гонок России, с 2020-го — глава Ассоциации лыжных видов спорта России (до марта 2026). Ее вклад в российский лыжный спорт неоценим, а упорство и характер вдохновляют поколения спортсменов.