Клебо планирует выступить еще на двух Олимпиадах

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что планирует выступать до Олимпийских играх 2034 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Йоханнес Клебо рассказал о планах на дальнейшее развитие карьеры. Сейчас Йоханнесу 29 лет.

«Выступить на Олимпиаде 2034 года? Это действительно звучит заманчиво. Последние четыре года я тренируюсь на высоте рядом с Солт-Лейк-Сити, а мой физиотерапевт живет в пяти минутах от Солджер-Холлоу, где будет проходить Олимпиада. Так что я определенно думаю об этом. Если нам удастся правильно подготовить мой организм и останется мотивация, то, думаю, это будет возможно. Правда, до этого еще далеко», — сказал Клебо в беседе с NBC Sports.

Зимние Олимпийские игры 2030 года пройдут во Французских Альпах, 2034-го — в американском Солт-Лейк-Сити.

Клебо принадлежит рекорд по количеству золотых медалей в истории зимних Олимпийских игр — 11. Также он является 15-кратным чемпионом мира, пятикратным обладателем Кубка мира и пятикратным победителем многодневки «Тур де Ски».