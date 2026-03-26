Коростелев: В FIS уверены, что мы выступим в следующем сезоне

Лыжник Савелий Коростелев заявил, что в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) уверены в том, что россияне будут выступать в следующем сезоне.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

— У тебя останется нейтральный статус на следующий сезон?

— Насколько я понимаю, да. В конце сезона был диалог с FIS. Они тоже уверены, что мы выступаем в следующем сезоне. Эти ребята хоть и не принимают решений по нейтральным статусам, но явно осведомлены больше, чем мы. Планирую в следующем сезоне бежать все гонки и бороться за топ‑3 там, где это возможно, — сказал Коростелев в эфире «Матч ТВ».

Савелий Коростелев в декабре получил нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. На Олимпиаде‑2026 22‑летний Коростелев занял четвертое место в скиатлоне, пятое место в масс-старте на 50 километров, стал 15‑м в гонке с раздельным стартом и не смог преодолеть квалификацию в спринте.

На недавнем этапе в финском Лахти Коростелев занял третье место в индивидуальной гонке с раздельным стартом классическим стилем.