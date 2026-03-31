Остались одни с детьми: как спортсменки совмещают карьеру и материнство

У спортсменок жизнь расписана по минутам: тренировки, сборы, перелеты, соревнования. И вдвойне сложнее тем, кто одновременно совмещает и карьеру, и материнство.
Вероника Степанова — стала мамой и быстро вернулась в спорт
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова в феврале 2025 года впервые стала мамой. 18 февраля на свет появилась девочка, которую назвали Диной. Роды прошли в одной из московских клиник.
Сразу после выписки спортсменка сообщила в соцсетях о рождении дочери, назвав ее «новой гражданкой мира и России». Однако, кто является отцом ребенка, она предпочла скрыть. Официально личность отца не раскрывается, хотя в СМИ ходили слухи о ее отношениях с медиаменеджером Денисом Труновым. Степанова растит дочь одна, не афишируя подробности личной жизни.
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала возвращение спортсменки после родов настоящим подвигом. Уже в январе 2026 года, меньше чем через год после рождения дочери, Степанова выиграла этап Кубка России.
Алла Шишкина — скрыла беременность и начала новую жизнь
Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина в 2025 году впервые стала мамой. Спортсменка родила мальчика, которого назвали Андреем. Шишкиной удалось скрыть беременность от общественности — фото с округлившимся животом она опубликовала уже после родов.
В своем блоге спортсменка сообщила о рождении долгожданного сына, назвав его вес и рост. Однако Алла утаила факт своего второго замужества и не сообщает, кто является избранником. Ранее она была замужем за Виктором Куренным — супруги развелись еще в 2023 году. Кто отец ребенка — для публики до сих пор осталось загадкой.
Спортсменка, привыкшая к строжайшей дисциплине в сборной, теперь выстраивает новый график жизни, совмещая уход за малышом и поддержание формы. О планах на возвращение в спорт она пока не сообщает.
Анастасия Мыскина — трое детей и жизнь после развода
Победительница «Ролан Гаррос» и первая российская теннисистка, выигравшая турнир Большого шлема, Анастасия Мыскина завершила карьеру в 2007 году. Вскоре она начала отношения с бизнесменом Сергеем Мамедовым, от которого родила троих сыновей: Евгения, Георгия и Павла. Пара прожила вместе 11 лет.
В декабре 2017 года Мыскина объявила о расставании с мужем. В совместном заявлении они объяснили, что долгое время пытались сохранить отношения, но жизненные приоритеты и принципы все больше расходились. Супруги подчеркнули, что останутся близкими людьми и продолжат вместе воспитывать детей.
После развода спортсменка осталась с тремя сыновьями. По информации СМИ, она является матерью-одиночкой, но с бывшим мужем удалось сохранить дружеские отношения — он помогает в воспитании детей. Несмотря на трудности, Мыскина не ушла из тенниса: она входит в тренерский штаб женской сборной России и занимается с юными спортсменками.
Эти три спортсменки — разные по своему характеру и жизненному пути, но их объединяет одно: ни одна из них не стала жертвой обстоятельств. Они доказали не только себе, но и всему миру, что можно быть счастливой, успешной и сильной, даже если все приходится делать самой.