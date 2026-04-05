Отказались от медалей ради принципов: 4 спортсмена, которые пошли против системы

В мире большого спорта участие в Олимпиаде или чемпионате мира считается вершиной карьеры. Но иногда случается так, что спортсмен отказывается от этой мечты сам — или вынужден сделать выбор, который навсегда меняет его жизнь. Причины могут быть разными: память о погибших, несправедливые правила, дискриминация или принципиальная позиция. Вот пять историй о тех, кто поставил свои убеждения выше спортивных достижений.
Александр Большунов: отказ CAS и потерянная Олимпиада
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов должен был стать главной звездой Олимпиады-2026. Но 24 декабря 2025 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) отказала ему в нейтральном статусе, лишив права выступать в Милане. Спортсмен подал апелляцию, но 28 января 2026 года выездная панель CAS отказалась ее рассматривать.
Формальная причина: по правилам, CAS рассматривает споры, возникшие во время Игр или за десять дней до их открытия. Но сам Большунов и его окружение посчитали это предлогом. Старший тренер сборной России Юрий Бородавко назвал решение высшим цинизмом и обвинил CAS в предвзятости.
Серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский уверен, что лыжные гонки потеряли в зрелищности без дуэли Большунова с норвежцем Йоханнесом Клебо. Сам Большунов не стал комментировать решение, но ранее в интервью заявлял, что не готов менять гражданство ради участия в соревнованиях. Ему поступали предложения от нескольких стран, но он ответил отказом.
Шесть стран: бойкот Паралимпиады из-за флага России
23 февраля 2026 года Международный паралимпийский комитет (МПК) подтвердил, что российские спортсмены выступят на Паралимпийских играх под национальным флагом и с гимном. Решение о полном восстановлении членства Паралимпийского комитета России было принято еще в сентябре 2025 года, и, по словам президента МПК Эндрю Парсонса, обратного пути нет.
В ответ на это шесть стран — Украина, Польша, Литва, Эстония, Финляндия и Нидерланды — объявили о бойкоте церемонии открытия Игр. Украина была первой, назвав решение МПК политически мотивированным и подрывающим паралимпийские принципы. Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков назвал призывы западных стран провокациями, напомнив, что российские спортсмены уже пережили отстранение от Игр в Рио-2016 и высылку из Пекина-2022.
Несмотря на шум вокруг церемонии открытия, сами соревнования прошли по плану. Россию представляли шесть спортсменов, включая горнолыжников Алексея Бугаева и Варвару Ворончихину, а также лыжников Ивана Голубкова, Анастасию Багиян и Сергея Синякина. В общекомандном медальном зачете сборная России заняла третье место, набрав 12 медалей: 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовых.
Российские лыжники: отказ от нейтрального статуса
Отстранение Большунова стало не единственной потерей для российских лыжников. FIS допустила на Олимпиаду-2026 только двух представителей России — Савелия Коростелева и Дарью Непряеву. Остальные спортсмены, включая многих лидеров сборной, не получили нейтрального статуса.
Некоторые из них могли бы попытаться оспорить решение, но принципиально отказались от борьбы за нейтральный статус. Спортсмены объясняли это тем, что не готовы выступать под флагом, который не имеет отношения к их стране, и соблюдать условия, которые считают дискриминационными.
Как отмечал зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов, решение FIS было дискриминацией по принципу гражданства, которая в очередной раз продемонстрировала, что принцип «спорт вне политики» больше не работает.
Георгий Заболотников: слезы на чемпионате мира
Российский волейболист Георгий Заболотников не отказывался от участия в чемпионате мира — он был лишен этого права. Сборная России отстранена от международных соревнований с марта 2022 года, и эта ситуация продолжается до сих пор.
В ноябре 2025 года Заболотников, который выступает за «Белогорье» и национальную сборную, признался, что смотрел чемпионат мира и не мог сдержать слез. Спортсмен уверен, что российская команда была бы в призерах, но не верит, что допуск произойдет в 2026 году.
Это история о том, как принципиальная позиция международных федераций превратила спортсменов из участников в зрителей. И хотя сам Заболотников не отказывался от соревнований, он оказался в числе тех, чья карьера была поставлена на паузу по причинам, не имеющим отношения к спорту.