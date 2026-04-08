Бородавко призвал озвучить список разрешенных препаратов Клебо

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о том, что 11-кратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо пользуется терапевтическими исключениями.
— На протяжении всего лыжного олимпийского турнира вы постоянно подчеркивали, что не надо чрезмерно превозносить достижения Клебо. Вам не кажется, что звезда такого масштаба, как Йоханнес, — это уже история не про национальность, а про достояние всего вида спорта, интерес к которому надо, наоборот, всячески приветствовать? Тем более при столь выдающемся результате, как тот, что норвежец показал в Милане, выиграв шесть золотых медалей из шести?
— Смотрите сами: все время, что Клебо бегает на международном уровне, вокруг него постоянно возникают разговоры о терапевтических исключениях. Это провоцирует постоянные спекуляции. На этот счет высказался даже Мартин Сундбю: мол, для того чтобы оживить лыжные гонки, вернуть к ним интерес, нужно убрать все привилегии, которые есть у норвежской сборной, — разрешения на те или иные препараты и многое другое. Только тогда мы увидим достойную конкуренцию.
Почему бы, собственно, не придать огласке, на какие именно препараты Клебо имеет разрешение? Если выяснится, что эти препараты не дают лыжнику никакого серьезного преимущества, я первый буду кричать, что он — величайший гений лыжных гонок, — сказал Бородавко в интервью «RT на русском».
29-летнему норвежскому лыжнику Йоханнесу Клебо принадлежит рекорд по количеству золотых медалей в истории зимних Олимпийских игр — 11. Также он является 15-кратным чемпионом мира, пятикратным обладателем Кубка мира и пятикратным победителем многодневки «Тур де Ски».