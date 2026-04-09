Коростелев уверен, что скоро сможет бороться с Клебо на равных

Российский лыжник Савелий Коростелев в интервью ТАСС прокомментировал номинирование норвежца Йоханнеса Клебо на зимних Олимпийских играх в Италии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На Олимпиаде-2026 29-летний норвежец завоевал шесть золотых медалей из шести возможных, выиграв личный и командный спринты, гонку с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, марафон классическим стилем, эстафету и скиатлон. На Играх в Италии Клебо стал 11-кратным олимпийским чемпионом.

«С точки зрения разового эффекта это очень классное событие. В краткосрочной перспективе этим можно поднять интерес, но в долгосрочной перспективе — это плохой знак. Само по себе достижение невероятное. Реально ли с ним бороться будет в следующем олимпийском цикле? Ближайший олимпийский цикл — да. В следующем году будет сложно.

В чем уникальность Клебо как спортсмена? Он настолько планово выстраивал свой процесс, что постепенно закрывал свои слабые места. У меня с ним было не много диалогов. Мы говорили с ним в Лахти во время подиума и после него. Он достаточно открытый, уверенный в себе.

В Гомсе в спринте я целенаправленно выбрал забег, где участвовали Эрик Вальнес и Клебо. Я понимал, что в других забегах ребята будут примерно на одном со мной уровне, где-то чуть выше, но ненамного. Почему не попробовать посмотреть на себя в противостоянии с ними и не навязать им борьбу. Я думаю, у меня получилось это сделать», — сказал Коростелев.

В декабре 2025 года Коростелев получил нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), который позволил ему выступать на международных соревнованиях. В январе на этапе Кубка мира в швейцарском Гомсе россиянин финишировал третьем в первом отборочном забеге, уступив в спринте Клебо 0,18 секунды.

Коростелев выступил на зимних Олимпийских гонках 2026 года, где принял участие в четырех гонках, заняв четвертое место в скиатлоне и пятое в марафоне. В начале марта 22-летний россиянин занял третье место в классической разделке в Лахти и впервые в карьере финишировал на подиуме на этапе Кубка мира.