Российский призер ОИ-2026 получил ключи от квартиры на Камчатке

Никита Филиппов получил квартиру в Петропавловске-Камчатском.
«Кому интересно, деньги на квартиру были выделены из внебюджетных источников. И ждите обзор квартиры! Уже начинаю присматривать диван-гориллу и огромную плазму», — написал Филиппов в социальных сетях.
В феврале Никита Филиппов стал единственным российским спортсменом, завоевавшим медаль на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В соревнованиях по ски-альпинизму он занял на Олимпиаде второе место.
Всего на Играх в Италии выступили 13 российских атлетов. Все они приняли участие в турнире в нейтральном статусе.
7 апреля Никите Филиппову на встрече с министром спорта РФ и главой Олимпийского комитета России Михаилом Дегтяревым вручили знак «Заслуженный мастер спорта России».