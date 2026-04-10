Российский призер ОИ-2026 получил ключи от квартиры на Камчатке

Российский ски-альпинист Никита Филиппов сообщил в соцсетях, что губернатор Камчатского края Владимир Солодов вручил ему ключи от обещанной квартиры.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Никита Филиппов получил квартиру в Петропавловске-Камчатском.

«Кому интересно, деньги на квартиру были выделены из внебюджетных источников. И ждите обзор квартиры! Уже начинаю присматривать диван-гориллу и огромную плазму», — написал Филиппов в социальных сетях.

В феврале Никита Филиппов стал единственным российским спортсменом, завоевавшим медаль на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В соревнованиях по ски-альпинизму он занял на Олимпиаде второе место.

Всего на Играх в Италии выступили 13 российских атлетов. Все они приняли участие в турнире в нейтральном статусе.

7 апреля Никите Филиппову на встрече с министром спорта РФ и главой Олимпийского комитета России Михаилом Дегтяревым вручили знак «Заслуженный мастер спорта России».

