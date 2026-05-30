День в истории: 30 мая 1985 года родился российский лыжник Никита Крюков

30 мая 1985 года в Дзержинском Московской области родился Никита Крюков — один из самых титулованных российских лыжников в спринтерских дисциплинах.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"


За свою карьеру он вошел в число самых узнаваемых отечественных спортсменов, а его победы стали важной частью истории российского лыжного спорта.

Крюков громко заявил о себе на международной арене в конце 2000-х, а настоящий прорыв совершил на Олимпиаде-2010 в Ванкувере. Тогда он выиграл золото в личном спринте и принес российской команде одну из самых ярких побед турнира. Этот успех сделал его олимпийским чемпионом и вывел в число лидеров мирового спринта.

Позже Крюков продолжил подтверждать свой высокий класс и на чемпионатах мира. В 2013 году он стал двукратным чемпионом мира, победив в личном и командном спринте, а всего за карьеру собрал полный набор крупных международных наград. На Олимпиаде в Сочи он добавил к коллекции еще и серебро в командном спринте.

Отдельного упоминания заслуживает его стабильность на протяжении многих сезонов. Крюков не раз выигрывал чемпионаты России и регулярно поднимался на подиумы этапов Кубка мира, оставаясь одним из сильнейших спринтеров своего времени. Его карьера стала примером сочетания скорости, тактики и умения показывать результат в решающие моменты.

Сегодня Никита Крюков воспринимается как символ целой эпохи в российских лыжных гонках — эпохи, в которой отечественные спринтеры добивались побед на Олимпиадах, чемпионатах мира и крупнейших стартах сезона.