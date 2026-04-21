Где сейчас Александр Легков и чем занимается олимпийский чемпион Сочи

В истории российских лыжных гонок мало фигур, сравнимых с Александром Легковым. Его золотая медаль в марафоне на Олимпийских играх в Сочи стала одной из самых ярких страниц в истории отечественного спорта. После завершения карьеры Легков перешел в политику, начал помогать людям и продолжает поддерживать лыжный спорт. О том, чем живет олимпийский чемпион сейчас, — читайте в нашей статье.
Путь к славе: от юниора до олимпийского чемпиона
Александр Геннадьевич Легков родился 7 мая 1983 года в подмосковном Красноармейске. Интересно, что правильно его фамилия звучит как Лёгков, но на заре карьеры кто-то из журналистов прочитал ее по-другому, новый вариант в прессе подхватили, и с тех пор спортсмен выступает фактически под псевдонимом.
В лыжные гонки Легков пришел благодаря спортивной семье. Его родители, Ирина и Геннадий, с детства привили сыну любовь к спорту. Первых серьезных успехов он добился на юниорском уровне, а в 2006 году дебютировал на Олимпийских играх в Турине.
Пик карьеры Легкова пришелся на 2013 год, когда он выиграл престижную многодневку Tour de Ski. А главный триумф случился на домашних Играх в Сочи в 2014 году: Легков завоевал золото в самой сложной лыжной дисциплине — марафоне на 50 км свободным стилем, а также серебро в эстафете. За годы выступлений он 35 раз попадал в призовую тройку в личных гонках на этапах Кубка мира.
Жизнь после спорта: депутатство и благотворительность
В 2018 году Легков объявил о завершении карьеры. Но от спорта он не ушел — почти сразу начал политическую деятельность. С 2016 года он является депутатом Московской областной Думы, где занимает пост заместителя председателя Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике.
В марте 2026 года Легков сделал новый шаг: подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России», чтобы баллотироваться в Государственную Думу от Подмосковья. Параллельно с политической деятельностью Легков занимается благотворительностью. Он основал Благотворительный фонд «Вместе — ЛЕГКО», который поддерживает семьи с детьми и развивает спорт.
Фонд участвует в реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра с помощью спорта и физической активности. Легков регулярно помогает малоимущим семьям, волонтерским группам и обществу слепых.
Гонка Легкова и экспертная деятельность
Еще один важный проект Легкова — собственный спортивный фестиваль «Гонка Легкова». В 2026 году в «Лужниках» прошел уже не первый старт, собравший более 10 тысяч участников и зрителей. На старт вышли как действующие члены сборной России, так и прославленные ветераны, представители других видов спорта и медийные гости.
Помимо организации соревнований, Легков продолжает активно комментировать лыжные гонки и выступать в СМИ как эксперт. В преддверии Олимпийских игр в Милане он дал несколько интервью, в которых оценивал шансы российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой. Он признавался, что пристально следит за их выступлениями, очень переживает и желает им добыть медали.
Сегодня 43-летний Александр Легков продолжает активную деятельность сразу в нескольких направлениях. Он остается депутатом Московской областной Думы, где занимается вопросами спорта, молодежной политики и социальной поддержки жителей региона. В случае успеха на праймериз он примет участие в выборах в Государственную Думу, которые пройдут в сентябре 2026 года.
Легков также развивает собственный спортивный проект «Гонка Легкова», который с каждым годом набирает популярность. Он продолжает заниматься благотворительностью через свой фонд и активно участвует в жизни родного Подмосковья. При этом он не забывает и о лыжах — комментирует соревнования, следит за молодыми спортсменами и помогает им советами.
Александр Легков прошел долгий путь от мальчика из подмосковного Красноармейска до олимпийского чемпиона. За его плечами — золото Сочи, победа в Tour de Ski и десятки призовых мест на этапах Кубка мира. Сегодня он строит новую карьеру в политике, спортивном менеджменте и благотворительности. В 43 года он снова в центре событий, и, судя по всему, его самая важная гонка еще впереди.