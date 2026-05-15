Александр Панжинский: «Из поражения я извлек намного больше, чем из победы»

В целом я бы оценил выступление как удовлетворительное, но не отличное. На Олимпийских играх запоминаются только первое, второе и третье места. За четвертые места не платят призовые, не начисляют очки, поэтому все, что вне топ-3, остается в тени. Это понимают и сами спортсмены: кроме призовой тройки на главном старте четырехлетия ничего не существует. Но при этом такой результат — отличный задел на будущее и важный олимпийский опыт, который наверняка поможет ребятам добиваться больших успехов.