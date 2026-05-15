Александр Панжинский: «Из поражения я извлек намного больше, чем из победы»

— Не так давно завершилась зимняя Олимпиада. Результаты были ожидаемыми? Как вы их оцените?
— Если говорить о российских лыжниках, то результаты были вполне ожидаемыми. Наверное, большего ждали от фигуристов, но я не настолько глубоко разбираюсь в этом виде спорта, поэтому могу ошибаться. Ожидаемой стала и медаль Никиты Филиппова в ски-альпинизме — она оказалась единственной наградой российских спортсменов.
Конечно, в родных для меня лыжных гонках, которые я комментировал в Okko, мы рассчитывали на медаль. Четвертое и пятое места Савелия Коростелева показывают, что уровень наших молодых ребят уже очень высок, но совсем немного не хватило, чтобы уехать с Олимпиады не с пустыми руками.
В целом я бы оценил выступление как удовлетворительное, но не отличное. На Олимпийских играх запоминаются только первое, второе и третье места. За четвертые места не платят призовые, не начисляют очки, поэтому все, что вне топ-3, остается в тени. Это понимают и сами спортсмены: кроме призовой тройки на главном старте четырехлетия ничего не существует. Но при этом такой результат — отличный задел на будущее и важный олимпийский опыт, который наверняка поможет ребятам добиваться больших успехов.
— Назовите топ-3 действующих российских спортсменов, которые в перспективе могут составить серьезную конкуренцию на мировой арене.
— Главная фигура в мужских лыжах — трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, который из года в год доказывает свою силу. Конечно же, это и новая восходящая звезда Савелий Коростелев, который в этом сезоне впервые поднялся на подиум этапа Кубка мира — стал третьим в Лахти. Его четвертое и пятое места на Олимпийских играх также говорят о большом потенциале.
Еще один спортсмен — Сергей Ардашев, победитель общего зачета Кубка России. В этом сезоне он демонстрировал невероятную стабильность, одержал много побед и практически в каждой гонке попадал в топ-3. Это один из сильнейших российских лыжников, которого очень хочется видеть на мировой арене. Уверен, вся эта тройка способна конкурировать с лидерами — норвежцами.
У женщин хочется выделить Алину Пеклецову — победительницу общего зачета Кубка России. Она выиграла много дистанционных гонок, хотя ей пока не хватает универсализма и скорости в масс-стартах и спринтах.
Также отмечу Евгению Крупицкую, которая стала чемпионкой России, а также долгое время была лидером Кубка России, лишь в конце уступив Алине Пеклецовой.
Ну и, конечно, Дарья Непряева, которая уже показывала высокие результаты на Кубке мира: попадала в топ-10, занимала четвертые и пятые места. На Олимпиаде она выступила не так ярко, как Савелий Коростелев, но все равно остается одной из лидеров российских лыжных гонок. Также могу отметить Веронику Степанову, которая в отдельных гонках выглядит даже сильнее названных девушек.
— Российская школа лыжных гонок остается конкурентоспособной?
— Все это говорит о том, что российская школа лыжных гонок остается конкурентоспособной. В отдельных дисциплинах — например, в спринтах и масс-стартах — мы за четыре года отстранения немного отстали, но я уверен, что мы быстро наверстаем упущенное и вернемся на высочайший уровень борьбы за золотые медали крупнейших турниров.
— Как спортсменам в нынешних условиях сохранять мотивацию, если в любой момент все может измениться не по спортивному принципу?
— Сейчас спортсменам действительно сложно сохранять мотивацию, потому что все находятся в подвешенном состоянии. Нет понимания, смогут ли они выступать на международной арене. Нужно воспринимать спорт как работу: делать все, что от тебя зависит, и быть готовым к любому развитию событий.
Ты должен полностью отдаваться тренировкам летом и осенью, чтобы зимой быть готовым к тому, что тебя в последний момент могут допустить до международных стартов. Все видели, что Савелия Коростелева и Дарью Непряеву допустили всего за два дня до этапа Кубка мира, где они в итоге завоевали олимпийские квоты.
Поэтому важно всегда быть во всеоружии: ежедневно работать над собой, усиливать свои сильные стороны и подтягивать слабые. Даже если международных стартов пока нет, нужно быть готовым показывать максимум на Кубке России. Конкуренция там высокая, спонсоры поддерживают спортсменов, есть хорошие призовые. В целом российские лыжники сегодня получают достойную поддержку, но лучшие из лучших все равно продолжают мотивировать себя мечтой о чемпионате мира и Олимпийских играх.
— Сейчас в России активно стараются развивать внутренний спорт. Как считаете, это получается?
— Думаю, да. Все эти факторы помогают развивать внутренний спорт. Уровень второго и третьего эшелонов российских спортсменов, особенно лыжников, заметно растет. У нас появляется большая глубина состава, а выступления лидеров на российских стартах помогают воспитывать молодое поколение. Как раз эти четыре года уже пошли на пользу процессу смены поколений.
— Фестиваль «Спортлэнд» поможет обратить больше внимания на спорт как на семейный досуг?
— Фестиваль «Спортлэнд», безусловно, помогает популяризировать спорт как семейный досуг. Именно этим занимаюсь я в рамках своих соревнований Top Ski Family, и этим же занимается сам фестиваль. Мы стараемся поддерживать друг друга и совместными усилиями развивать это важное направление.
Любое начинание должно идти из семьи — самого близкого и важного для человека места. И, как бы грустно ни выглядела статистика разводов, спорт способен объединять семьи.
Я вырос в спортивной семье, создал свою спортивную ячейку общества и вижу, как спорт объединяет нас с супругой и детьми. Мы регулярно проводим время активно: выезжаем на соревнования, участвуем в семейных эстафетах, посещаем фестиваль «Спортлэнд» и старты Top Ski Family. Все это помогает находить общие темы для разговоров и общую мотивацию.
— Вы с семьей активно проводите время? Как это обычно выглядит?
— Зимой стараемся вместе выходить на лыжах, летом — кататься на велосипедах или просто гулять по парку. Используем любую спортивную площадку, чтобы посоревноваться на рукоходах, устроить какие-то челленджи на вис или обычные догонялки.
Любая активность, даже детская игра, помогает нам заряжаться энергией, вдохновляться спортом и быть активнее.
— У вас есть олимпийское серебро, вы в отличной физической форме. Нет ли желания вернуться в большой спорт?
— У меня есть олимпийское серебро, я продолжаю поддерживать себя в хорошей форме, но это уже далеко от тех кондиций, которые нужны для покорения Олимпа.
Сейчас я скорее спортсмен-любитель, который любит спорт, любит сам процесс и получает от него удовольствие, а не концентрируется исключительно на результате. А именно такой максимальный фокус необходим для спорта высших достижений.
Ради больших побед приходится многим жертвовать — временем, семьей, карьерой, обучением. Этот этап моей жизни завершен. Сейчас у меня новая глава: развитие клуба, бизнеса, соревнований Top Ski Family, работа комментатором и ведущим. И самое главное — возможность проводить больше времени с женой и тремя сыновьями.
Поэтому профессиональный спорт остался в прошлом, и желания вернуться туда у меня нет. Хотя ощущение того, что я не до конца реализовал свои возможности и не выиграл все, что мог, наверное, останется со мной всегда. Но сожалений у меня нет.
— Если бы кто-то написал книгу о вашем противостоянии с Никитой Крюковым, как бы она называлась?
— Я бы назвал ее «Золотой шпагат России» — именно так однажды озаглавили наш финиш в одной из газет.
Но главное не название, а то, что тот финиш вошел в историю. Мы сделали яркое шоу, которое болельщики помнят даже спустя 16 лет. И это самое важное — мотивировать людей и делать наш вид спорта популярным, обсуждаемым и привлекательным.
— В 2010 году вы пережили одно из самых болезненных поражений в карьере. Как вы с этим справились и что посоветовали бы спортсменам, которым еще предстоит через подобное пройти?
— Несмотря на то что поражение 2010 года до сих пор вспоминают журналисты и болельщики, я давно принял его как часть своей истории.
Более того, мне кажется, из этого поражения я извлек даже больше, чем мог бы извлечь из победы. Победы редко чему-то учат — они просто дарят положительные эмоции. А поражения делают нас сильнее, показывают слабые стороны и помогают понять, что именно нужно исправить.
Если ты работаешь над своими недостатками — техникой, физикой, психологией, — то обязательно становишься сильнее. Именно так и нужно воспринимать любое поражение, даже самое тяжелое и обидное.
Главное — не опускать руки. Расстраиваться можно и даже нужно. Норвежцы, например, дают себе два часа на то, чтобы погоревать: можно поплакать, выплеснуть эмоции, даже ударить кулаком по стене. Но потом ты должен спокойно разобрать гонку, понять, что не получилось, сделать выводы и двигаться дальше — к новым стартам и новым вершинам.
С таким подходом поражения переживаются гораздо быстрее, а спортсмен становится только сильнее.
— Есть ли сегодня диалог между российскими и зарубежными лыжниками на личном уровне?
— Да, конечно. Личный уровень общения всегда выше политического. Я до сих пор поддерживаю отношения со многими спортсменами.
Например, могу написать Дарио Колонье — четырехкратному олимпийскому чемпиону, и он спокойно ответит. Или Федерико Пеллегрино — тоже всегда реагирует на сообщения и комментарии в соцсетях.
Есть и знакомые итальянцы, с которыми я выступал за одну марафонскую команду в конце карьеры. Когда приезжаю в Италию, мы видимся, я могу остановиться у них в гостях. Я привожу сувениры, они угощают меня итальянской кухней — мы продолжаем общаться и поддерживать друг друга.
И многие из них не скрывают, что ждут возвращения российских лыжников на международную арену без ограничений. Лично я тоже верю, что это обязательно произойдет в ближайшем будущем.