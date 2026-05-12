Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрий Губерниев высказался о примирении с Еленой Вяльбе

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что его примирительная встреча с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе обязательно состоится.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Губерниев и Вяльбе не раз вступали в публичный конфликт друг с другом. Примирительная встреча должна состояться при посредничестве главы Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрия Свищева.

«У всех есть желание, но все заняты. У меня сейчас очень плотный график: работаю на “Пятнице”, и есть еще куча разных дел. То же самое можно сказать про Свищева и Вяльбе. Согласитесь, от этой встречи многое зависит, но не так, чтобы уж очень многое. Мы встретимся, когда сможем, в течение ближайшего времени. Мы все на связи. Если бы от нашей встречи зависело, например, спокойствие Европы и Российской Федерации, то, наверное, мы бы встретились побыстрее», — цитирует Губерниева Sport24.

«Сейчас никто ничего не форсирует. Мы встретимся без всякого сомнения в течение ближайших дней или недель. Никто ничего не отменяет. Насколько Вяльбе готова к встрече? Все готовы. Какой смысл тогда был об этом говорить Свищеву, который на связи и со мной, и с ней?» — добавил комментатор.