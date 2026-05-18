Коростелев и Непряева получат высшее спортивное звание в РФ

О получении спортсменами звания мастер спорта международного класса (МСМК) рассказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
«Савелий Коростелев и Дарья Непряева находятся в статусе оформления звания мастера спорта международного класса», — приводит слова Вяльбе ТАСС.
Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года, однако не сумели там завоевать медалей. Лучшим результатом Коростелева стало 4-е место в скиатлоне, Непряевой — 17-я позиция в аналогичной дисциплине.
Уже после Игр на этапе Кубка мира в финском Лахти Коростелев впервые в карьере занял третье место в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем, пропустив вперед Йоханнеса Клебо и его соотечественника Мартина Левстрема Нюэнгета. 22-летний Коростелев занял 15-е место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2025/26. Всего спортсмен набрал 800 очков.