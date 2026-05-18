Вяльбе: В прошедшем сезоне меня особенно впечатлил Коростелев

На отчетно-выборной конференции Федерации лыжных гонок России президент федерации Елена Вяльбе поделилась впечатлениями от завершившегося сезона.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

22-летний Коростелев в декабре 2025 года получил нейтральный статус. Россиянин принял участие в этапах Кубка мира, где завоевал бронзу в гонке с раздельным стартом в Лахти и отобрался на Олимпиаду-2026. На Играх в Италии лыжник занял четвертое место в скиатлоне.

«После четырехлетнего перерыва российские лыжники вернулись в нейтральном статусе. Несмотря на все ограничения, они показали достойный результат. Особенно впечатлил Савелий Коростелев», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Объединение федераций лыжных видов спорта и сноуборда будет завершено в понедельник, 18 мая, на отчетно-выборной конференции ФЛГР. На пост президента новой объединенной структуры единогласно выдвинута кандидатура заместителя председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева.