Вяльбе: В прошедшем сезоне меня особенно впечатлил Коростелев

22-летний Коростелев в декабре 2025 года получил нейтральный статус. Россиянин принял участие в этапах Кубка мира, где завоевал бронзу в гонке с раздельным стартом в Лахти и отобрался на Олимпиаду-2026. На Играх в Италии лыжник занял четвертое место в скиатлоне.