Вяльбе отреагировала на назначение Свищева

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на назначение депутата Госдумы Дмитрия Свищева председателем Федерации лыжного спорта и сноуборда России. Об этом сообщает «Матч ТВ».
«Мы вас поздравляем и сочувствуем», — сказала Вяльбе.
В понедельник в Москве прошла отчетно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России. По ее итогам делегаты проголосовали за переименование ФЛГР в Федерацию лыжного спорта и сноуборда России.
Также было принято решение об объединении с другими лыжными федерациями. Свищев был единогласно избран председателем новой федерации сроком на четыре года.
Вяльбе возглавляла Федерацию лыжных гонок России с 2010 по 2026 год. После реформы она вошла в президиум Федерации лыжного спорта и сноуборда России.