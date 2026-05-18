Вяльбе отреагировала на назначение Свищева

Дмитрий Свищев был единогласно избран председателем Федерации лыжного спорта и сноуборда России на четыре года.

Источник: РИА "Новости"

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на назначение депутата Госдумы Дмитрия Свищева председателем Федерации лыжного спорта и сноуборда России. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Мы вас поздравляем и сочувствуем», — сказала Вяльбе.

В понедельник в Москве прошла отчетно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России. По ее итогам делегаты проголосовали за переименование ФЛГР в Федерацию лыжного спорта и сноуборда России.

Также было принято решение об объединении с другими лыжными федерациями. Свищев был единогласно избран председателем новой федерации сроком на четыре года.

Вяльбе возглавляла Федерацию лыжных гонок России с 2010 по 2026 год. После реформы она вошла в президиум Федерации лыжного спорта и сноуборда России.