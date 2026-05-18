Легков заявил, что лыжный спорт умирает без России

Российские спортсмены не выступали на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с февраля 2022 года по декабрь 2025 года. В конце прошлого года Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян к турнирам FIS.