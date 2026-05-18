Легков заявил, что лыжный спорт умирает без России

Олимпийский чемпион Александр Легков заявил, что мировой лыжный спорт теряет многое без участия российских спортсменов. Такое мнение он высказал журналистам, сообщает ТАСС.
«Нам надо показывать, что наши спортсмены — чемпионы. Без нас лыжный спорт умирает. Это нужно доказывать», — сказал Легков.
В понедельник была образована Федерация лыжных видов спорта и сноуборда России. Она создана на базе Федерации лыжных гонок России после объединения с федерациями фристайла, сноуборда, горнолыжного спорта, прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья.
Легков вошел в президиум новой организации. Ранее он выступал за сборную России по лыжным гонкам и стал олимпийским чемпионом на Играх 2014 года в Сочи.
Российские спортсмены не выступали на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с февраля 2022 года по декабрь 2025 года. В конце прошлого года Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян к турнирам FIS.
После этого российским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях под эгидой FIS в нейтральном статусе.