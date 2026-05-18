Легков заявил, что лыжный спорт умирает без России

Олимпийский чемпион Александр Легков считает, что российским спортсменам нужно доказывать свою значимость на международной арене.

Источник: РИА "Новости"

Олимпийский чемпион Александр Легков заявил, что мировой лыжный спорт теряет многое без участия российских спортсменов. Такое мнение он высказал журналистам, сообщает ТАСС.

«Нам надо показывать, что наши спортсмены — чемпионы. Без нас лыжный спорт умирает. Это нужно доказывать», — сказал Легков.

В понедельник была образована Федерация лыжных видов спорта и сноуборда России. Она создана на базе Федерации лыжных гонок России после объединения с федерациями фристайла, сноуборда, горнолыжного спорта, прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья.

Легков вошел в президиум новой организации. Ранее он выступал за сборную России по лыжным гонкам и стал олимпийским чемпионом на Играх 2014 года в Сочи.

Российские спортсмены не выступали на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с февраля 2022 года по декабрь 2025 года. В конце прошлого года Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян к турнирам FIS.

После этого российским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях под эгидой FIS в нейтральном статусе.