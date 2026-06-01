Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

День в истории: 1 июня 1965 года родилась легендарная лыжница Лариса Лазутина

1 июня 1965 года в Кондопоге родилась Лариса Лазутина — одна из самых титулованных лыжниц в истории мировых гонок.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Ее имя стало символом эпохи, когда российские и советские лыжницы задавали тон на крупнейших международных стартах.

Спортивный путь Лазутиной оказался по-настоящему выдающимся. Она завоевала пять золотых олимпийских медалей, стала многократной чемпионкой мира и дважды выигрывала Кубок мира, а также одержала 21 победу на этапах Кубка мира. Такой набор достижений вывел ее в число легенд не только отечественного, но и мирового спорта.

На Олимпийских играх Лазутина особенно ярко проявила себя в эстафетах и на индивидуальных дистанциях. Ее победы в 1992, 1994 и 1998 годах закрепили за ней статус спортсменки, которая стабильно показывала результат на протяжении многих сезонов. Помимо олимпийских титулов, в ее активе есть 11 побед на чемпионатах мира, что подчеркивает редкую для лыжных гонок стабильность и универсальность.

За свои заслуги Лариса Лазутина получила звание Героя России и стала Заслуженным мастером спорта СССР и России. Позже она продолжила общественную и политическую деятельность, но в истории спорта прежде всего осталась как одна из самых успешных лыжниц своего времени, чьи победы долгие годы были ориентиром для новых поколений.