Никита Филиппов: После Олимпиады мне крышу снесло

— Мне крышу снесло после Олимпиады. Сразу на следующий день. Было какое-то нестабильное эмоциональное состояние. В день Олимпиады, понятно, очень трудно, был сконцентрирован. У нас было несколько забегов. Ты сначала бежишь в четвертьфинал, полуфинал, финал. Я просто иду после четвертьфинала или после полуфинала, и понимаю, что зрители смотрят, им кайфово, а мне сейчас бежать, надо выворачивать из себя.
А потом крышу снесло, и мне даже все говорили: «Ты что не плакал даже в день Олимпиады, после того, как тебе медаль вручили?» Я говорю: «Да нет, что плакать, надо радоваться». А потом на следующий день я все понял. Я поплакал. Я в принципе по жизни спокойный и уверенный, но внутри была буря, — сказал Филиппов в рамках «Добротура» от ДоброFON на Камчатке.
23-летний Филиппов является серебряным призером Олимпийских игр в Италии в спринте. В этой же дисциплине он выиграл золото на чемпионате Европы-2026, а также стал первым на чемпионате России в дисциплине «гонка».