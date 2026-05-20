Губерниев раскрыл подробности примирительной встречи с Вяльбе

«Встреча была, конечно, непростой. Свищёв всё по этому поводу сказал. Я принёс извинения, договорились возобновить сотрудничество. Самое главное — сейчас время забыть о разногласиях, развивать лыжи и восстанавливать статус. Я лыжи комментирую, Вяльбе продолжает работать в федерации. Надо помогать Свищёву, который теперь большой руководитель объединённой Федерации лыжных видов спорта и сноуборда», — отметил Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».