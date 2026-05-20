Губерниев раскрыл подробности примирительной встречи с Вяльбе

Советник министра спорта Дмитрий Губерниев рассказал о примирительной встрече с многолетним руководителем Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе.
«Встреча была, конечно, непростой. Свищёв всё по этому поводу сказал. Я принёс извинения, договорились возобновить сотрудничество. Самое главное — сейчас время забыть о разногласиях, развивать лыжи и восстанавливать статус. Я лыжи комментирую, Вяльбе продолжает работать в федерации. Надо помогать Свищёву, который теперь большой руководитель объединённой Федерации лыжных видов спорта и сноуборда», — отметил Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Он добавил, что стороны договорились о новой встрече в будущем. «Я всегда комментирую лыжные виды спорта, просто приоритет — биатлон. Я лыжи комментирую уже 26 лет и буду продолжать дальше. На лыжи и на отдельные этапы буду ездить, как и раньше», — подчеркнул Губерниев.
«Принес Вяльбе извинения, заверил, что буду всячески помогать и поддерживать стремления новой федерации, стремления Свищева и Вяльбе развивать лыжный спорт России!!!» — написал Губерниев в своих соцсетях.