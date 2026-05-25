Норвежский журналист увидел путь для возвращения россиян в мировые лыжи

Норвежский спортивный обозреватель Ян Петтер Сальтведт в беседе с РИА Новости выразил мнение, что нынешний глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш может стать для России наиболее быстрым вариантом возвращения на международные соревнования. При этом Элиаша регулярно критикуют из-за недостаточной прозрачности работы организации и финансовых трудностей.
Ранее генеральный секретарь Норвежской ассоциации лыжного спорта Ола Кеул сообщил, что в Норвегии поддерживают идею ухода Элиаша с поста президента FIS. В числе основных претензий назывались проблемы с прозрачностью, сложная финансовая ситуация и ухудшение репутации федерации. Выборы руководителя FIS состоятся 11 июня в Белграде.
«Я думаю, заявление Кеула довольно честное. Норвегия и другие федерации устали от недостатка прозрачности и вовлеченности со стороны Элиаша, и это вызывает у них большую неопределенность в отношении развития FIS в случае его переизбрания. С экономикой тоже серьезные проблемы», — сказал Сальтведт.
Журналист также отметил, что многие страны хотели бы сохранения санкций против России до завершения конфликта, однако понимают, что ситуация может измениться раньше.
«Конечно, эти страны предпочли бы, чтобы Россия оставалась под санкциями до окончания войны, но они смирились с тем, что этого может не произойти. Элиаш, вероятно, самый быстрый путь для России обратно на международные соревнования, но я думаю, что это произойдет в любом случае, поскольку многие другие виды спорта сегодня меняют свою политику», — подчеркнул Сальтведт.
Напомним, в октябре 2025 года FIS сохранила запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных стартах. Однако 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал это решение неправомерным. После этого федерация согласилась с вердиктом суда и разрешила российским спортсменам подавать заявки на получение нейтрального статуса. В результате на Олимпиаде-2026 в лыжных гонках выступили россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева.