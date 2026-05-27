Филиппов: место ниже третьего на Олимпиаде я бы счел провалом

Российский ски-альпинист Никита Филиппов в подкасте «Гибкий ЗОЖ» оценил свое выступление на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

23-летний спортсмен, выступавший в нейтральном статусе, стал единственным российским призером на Олимпиаде. Филиппов выиграл серебряную медаль в спринте, первым стал испанец Ориоль Кардона Коль. Соревнования по ски-альпинизму в рамках Олимпийских игр проводились впервые.

«Я ждал, что я буду чемпионом, ну или как минимум я медаль возьму. Ниже вообще не интересовало, и если ниже бы я занял место, ниже третьего, то это был бы провал. Я просто знал, что никто не тренируется больше, чем я. Я знал, что если я столько тренировался: что я зря все время в горах сидел на сборах, домой не ездил? И действительно, я знаю, как тренируются другие ребята, европейцы, и я понимаю, что я тренируюсь, конечно, не в два раза больше, но процентов на десять-двадцать я тренируюсь больше, интенсивнее. И я это все переварил за лето, за осень. Я понимал, что я покажу хороший результат, выдающийся», — сказал Филиппов.

Никита Филиппов является 26-кратным чемпионом России по ски-альпинизму. В марте, спустя две недели после Олимпиады, он победил в спринтерской гонке на чемпионате Европы в Шахдаге (Азербайджан).

Биография Никиты Филиппова: карьера и личная жизнь ски-альпиниста
Олимпийские Игры 2026 года не пройдут без участия россиян. В Милане на столь высоком уровне дебютирует наш спортсмен Никита Филиппов. Его первая попытка выступления на Олимпиаде совпадает с дебютом ски-альпинизма как олимпийского вида спорта. Чем примечателен россиянин и его дисциплина, расскажем в биографии лучшего лыжного альпиниста страны.
