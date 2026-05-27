Филиппов: следующий шаг — олимпийское золото, и не одно

Российский ски-альпинист Никита Филиппов в подкасте «Гибкий ЗОЖ» поделился планами на свою дальнейшую карьеру.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

23-летний спортсмен, выступавший в нейтральном статусе, стал единственным российским призером на Олимпиаде. Филиппов выиграл серебряную медаль в спринте, первым стал испанец Ориоль Кардона Коль. Соревнования по ски-альпинизму в рамках Олимпийских игр проводились впервые.

«Следующим шагом, мне кажется, довольно логично олимпийское золото. И хотелось бы не одно, и в эстафете, и в спринте, если добавят сейчас еще индивидуальную гонку. Индивидуальная гонка — это прямо чистый ски-альпинизм, то есть это именно по горным перевалам полтора часа, все вне трассы, подъемы, спуски. Наверное, программу расширят, мы очень надеемся, чтобы было три дисциплины. У нас всего пять дисциплин. Но вот индивидуальная гонка называется королевской в ски-альпинизме, и ее больше всего уважают.

Она долгая, около полутора часов. Есть командная, там еще дольше, там два часа. Но вот индивидуальная она королевская, потому что ты один бежишь, и она такая, типичная для ски-альпинизма. Ее больше всего уважают. Спринт в ски-альпинистском сообществе не сильно уважают, в Европе особенно, потому что там считают, что это искусственная дисциплина, но это так и есть. Но зато она зрелищная и она приносит деньги спорту, приносит спонсоров, и благодаря ей мы попали на Олимпиаду», — сказал Филиппов.

Никита Филиппов является 26-кратным чемпионом России по ски-альпинизму. В марте, спустя две недели после Олимпиады, он победил в спринтерской гонке на чемпионате Европы в Шахдаге (Азербайджан).

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в 2030 году во Французских Альпах.

Биография Никиты Филиппова: карьера и личная жизнь ски-альпиниста
Олимпийские Игры 2026 года не пройдут без участия россиян. В Милане на столь высоком уровне дебютирует наш спортсмен Никита Филиппов. Его первая попытка выступления на Олимпиаде совпадает с дебютом ски-альпинизма как олимпийского вида спорта. Чем примечателен россиянин и его дисциплина, расскажем в биографии лучшего лыжного альпиниста страны.
Читать дальше