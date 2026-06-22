Непряева ответила на вопрос о романе с Коростелевым

Непряева и Коростелев были единственными российскими лыжниками, выступавшими на зимних Олимпийских играх в Италии в нейтральном статусе. После завершения сезона они провели совместный отдых в Париже и на Мальдивах, что породило слухи о возможном романе.
В мае Непряева и Коростелев на фоне слухов о романе снялись в коротком ролике, на котором журналист «Mash на спорте» якобы «случайно» застает их стоящими в обнимку на набережной, после чего пара немедленно разбегается в разные стороны.
«Находимся ли мы с ним в отношениях? Мы… дружим», — сказала Непряева.
Дарья Непряева является младшей сестрой олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете Натальи Непряевой, которая летом 2023 года вышла замуж за партнера по сборной Александра Терентьева. Супруги воспитывают двоих детей — дочь Василису (р. 2024) и сына Ивана (р. 2026).
Савелий Коростелев является сыном бронзового призера Олимпийских игр 2010 года в спринтерской эстафете Натальи Коростелевой, которая была замужем за партнером по сборной Павлом Коростелевым. Сейчас они находятся в разводе.