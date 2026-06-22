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Непряева: после Олимпиады стало много хейтеров, пишут что я лох

Российская лыжница Дарья Непряева в интервью «Mash на спорте» рассказала, что после участия в зимних Олимпийских играх в Италии вокруг нее стало больше хейтеров.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Петр Ковалев/ТАСС

«В чем разница между детской и взрослой Олимпиадами? Наверное, в атмосфере. Но в детской, наверное, это первые эмоции — когда ты еще в детском возрасте приезжаешь на такие крупные соревнования. А взрослая Олимпиада — ты уже понимаешь, зачем ты здесь находишься.

Как изменилась моя жизнь после Игр? Не сказала бы, что чаще стали узнавать на улицах. Наверное, больше хейтеров появилось. Яркий пример, что узнаваемость растет, ха-ха. В основном хейтеры пишут, что я лох.

1 мая начала готовиться к следующей Олимпиаде. Буду ли что-то менять в процессе своей подготовки. Конечно, в первую очередь мы проанализировали, что вообще не так и куда мне надо двигаться», — сказала Непряева.

24-летняя Непряева приняла участие в четырех олимпийских гонках, где ее лучшим результатом стало 17-е место в скиатлоне. В масс-старте на 50 км она получила дисквалификацию за ошибку при смене лыж, перепутав свой бокс с боксом немецкой спортсменки Катарины Хенниг.