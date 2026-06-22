Непряева: после Олимпиады стало много хейтеров, пишут что я лох

«В чем разница между детской и взрослой Олимпиадами? Наверное, в атмосфере. Но в детской, наверное, это первые эмоции — когда ты еще в детском возрасте приезжаешь на такие крупные соревнования. А взрослая Олимпиада — ты уже понимаешь, зачем ты здесь находишься.



Как изменилась моя жизнь после Игр? Не сказала бы, что чаще стали узнавать на улицах. Наверное, больше хейтеров появилось. Яркий пример, что узнаваемость растет, ха-ха. В основном хейтеры пишут, что я лох.



1 мая начала готовиться к следующей Олимпиаде. Буду ли что-то менять в процессе своей подготовки. Конечно, в первую очередь мы проанализировали, что вообще не так и куда мне надо двигаться», — сказала Непряева.