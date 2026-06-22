Лыжница Непряева призналась, что болеет за «Зенит»

«Слежу ли я за командными видами спорта? Да, конечно. За футболом. Болею за “Зенит”. “Зенит” — чемпион. Кто у меня любимый футболист из “Зенита”? Много. Наверное, это Андрей Мостовой, Вендел. Раньше был Клаудиньо, но он ушел», — сказала Непряева.