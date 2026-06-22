Лыжница Непряева призналась, что болеет за «Зенит»

«Слежу ли я за командными видами спорта? Да, конечно. За футболом. Болею за “Зенит”. “Зенит” — чемпион. Кто у меня любимый футболист из “Зенита”? Много. Наверное, это Андрей Мостовой, Вендел. Раньше был Клаудиньо, но он ушел», — сказала Непряева.
В минувшем сезоне «Зенит» стал самым титулованным клубом РПЛ, в рекордный 11-й раз став чемпионом России. По числу побед в чемпионате «сине-бело-голубые» обошли московский «Спартак» (10).
Мостовой в прошлом сезоне провел 32 матча, в которых забил семь мячей и отдал шесть голевых передач. На счету Вендела 30 матчей, два гола и три голевых передачи. Оба игрока выступают за клуб с 2020 года.
Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 по 2024 год. Он провел за «сине-бело-голубых» 124 матча, в которых забил 21 мяч и отдал 31 голевую передачу. В январе 2025 года «Зенит» продал бразильца в катарский «Аль-Садд» за 20 млн евро.
18 июля «Зенит» и «Спартак» сыграют друг с другом в Нижнем Новгороде в матче за Суперкубок России. Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.