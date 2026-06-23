Степанова — шведским лыжницам: Не скучайте, мы скоро приедем

«Ну что, Фрида и Эбба, заждались нас Кубке мира? А в Фалуне на ЧМ? Не скучайте, мы скоро приедем. Наши боссы считают, что осталось последнюю дверь открыть — самую тяжелую, самую противно-скрипучую. И она таки будет открыта», — написала Степанова в социальных сетях.