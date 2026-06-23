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Степанова — шведским лыжницам: Не скучайте, мы скоро приедем

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова обратилась к коллегам из Швеции Фриде Карлссон и Эббе Андерссон.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Вероника Степанова выразила надежду на скорое возвращение российских лыжников на международную арену.

«Ну что, Фрида и Эбба, заждались нас Кубке мира? А в Фалуне на ЧМ? Не скучайте, мы скоро приедем. Наши боссы считают, что осталось последнюю дверь открыть — самую тяжелую, самую противно-скрипучую. И она таки будет открыта», — написала Степанова в социальных сетях.

Вероника Степанова является олимпийской чемпионкой. Она вошла в победный состав сборной России в женской эстафете на Играх 2022 года в Пекине. Вместе с ней тогда золото взяли Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева, ныне Терентьева.

Глава Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев накануне заявил, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в ближайшее время поднимет вопрос о полноценном возвращении российских атлетов на международные соревнования.