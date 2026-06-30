Александр Большунов и Анна Жеребятьева ждут второго ребенка: как начинался их роман

Настоящим триумфом для Большунова стали Олимпийские игры 2022 года в Пекине, где он завоевал три золотые, серебряную и бронзовую медали. В том же году в семье произошло еще одно важное событие — родилась дочь Ева. Позже лыжник признавался, что именно с ее появлением стал иначе относиться к спорту: после соревнований ему уже не хотелось бесконечно анализировать гонки, потому что дома его ждали совсем другие эмоции.