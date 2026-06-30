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Александр Большунов и Анна Жеребятьева ждут второго ребенка: как начинался их роман

В семье Александра Большунова и Анны Жеребятьевой скоро будет пополнение.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Александр и Анна познакомились задолго до олимпийских побед и громких титулов. Их роман начался в лыжной сборной, где оба хорошо понимали цену тренировок, сборов и постоянных разъездов. Поэтому новость о втором ребенке пары стала поводом вспомнить, как из спортивного знакомства выросла одна из самых крепких семей в российском спорте.

Знакомство на сборах и тот самый мешок фруктов

История Александра и Анны началась со сборной, а продолжилась благодаря простому, но очень заботливому поступку.
История Александра и Анны началась со сборной, а продолжилась благодаря простому, но очень заботливому поступку.Источник: Соцсети

Александр Большунов и Анна Жеребятьева познакомились в 2015 году во время ежегодного медицинского обследования сборной России по лыжным гонкам. Тогда спортсменам было 18 и 19 лет. Александр сразу начал ухаживать за Анной, но она не воспринимала его знаки внимания всерьез.

Переломный момент произошел спустя несколько месяцев на сборах. Анна заболела и осталась восстанавливаться, а Александр в свой выходной специально приехал ее навестить с большим мешком фруктов. Позже спортсменка вспоминала, что именно тогда впервые почувствовала его искреннюю заботу. После этого они начали больше общаться, и вскоре их дружба переросла в отношения.

Свадьба и новая жизнь после Олимпиады

После Олимпиады жизнь Большунова изменилась не только благодаря золотым медалям, но и рождению дочери Евы.
После Олимпиады жизнь Большунова изменилась не только благодаря золотым медалям, но и рождению дочери Евы.Источник: Соцсети

Летом 2020 года Александр сделал Анне предложение, а в апреле 2021-го они расписались и сыграли свадьбу в Барвихе. К тому времени Большунов уже был обладателем Большого хрустального глобуса и первым россиянином, выигравшим общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам. Анна к этому моменту завершила карьеру из-за травмы позвоночника, но продолжала поддерживать мужа и хорошо понимала его спортивный график — она сама была чемпионкой мира среди юниоров в эстафете и чемпионкой России.

Настоящим триумфом для Большунова стали Олимпийские игры 2022 года в Пекине, где он завоевал три золотые, серебряную и бронзовую медали. В том же году в семье произошло еще одно важное событие — родилась дочь Ева. Позже лыжник признавался, что именно с ее появлением стал иначе относиться к спорту: после соревнований ему уже не хотелось бесконечно анализировать гонки, потому что дома его ждали совсем другие эмоции.

«Прихожу домой после соревнований и ловлю себя на том, что мне вообще уже неинтересно, что там происходило на лыжне, независимо от того, выиграл я или проиграл. Я уже в другой жизни, в другом мире», — рассказывал спортсмен. По его словам, семья стала для него поддержкой, благодаря которой легче переживать и победы, и неудачи.

Второй ребенок и планы на новый сезон

В ближайшие месяцы семья Большуновых станет больше — супруги ждут второго ребенка.
В ближайшие месяцы семья Большуновых станет больше — супруги ждут второго ребенка.Источник: Соцсети

Теперь в семье Большуновых снова радостное ожидание. О том, что Александр и Анна готовятся стать родителями во второй раз, сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. По ее словам, сейчас спортсмен находится рядом с супругой и присоединится к предсезонным сборам только после рождения ребенка.

Несмотря на важные перемены в личной жизни, Большунов уже готовится к новому сезону. После непростого периода и возвращения к победам в прошлом сезоне он вновь нацелен бороться за самые высокие места. При этом сам спортсмен не раз говорил, что семья для него всегда остается главным приоритетом, а поддержка жены помогает сохранять спокойствие даже в самые напряженные моменты карьеры.