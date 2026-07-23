Вяльбе поздравила Большунова с рождением второй дочери

«От души поздравляю маму и папу, сестренку старшую. Всем желаю крепкого здоровья. Пусть Оливия растет на радость родителям», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».
Большунов во второй раз стал отцом. Лыжник состоит в браке с бывшей спортсменкой Анной Жеребятьевой — свадьба пары состоялась в 2021 году. Их первая дочь Ева родилась 27 августа 2022 года.
Анна ранее выступала в лыжных гонках: она становилась чемпионкой мира среди юниоров в эстафете, дважды выигрывала первенство мира среди юниоров по лыжероллерам, а также побеждала на чемпионате России в эстафете. Карьеру спортсменка завершила в 2021 году из-за травмы позвоночника.
Большунов входит в число самых титулованных российских лыжников. На его счету три золотые олимпийские медали, четыре серебряные и две бронзовые награды Игр. Также он становился чемпионом мира, шесть раз выигрывал серебро мировых первенств и один раз завоевывал бронзу. Россиянин дважды побеждал в общем зачете Кубка мира и два раза становился победителем многодневной гонки «Тур де Ски».
В минувшем сезоне Большунов не получил нейтральный статус и не смог принять участие в международных стартах.