Вяльбе поздравила Большунова с рождением второй дочери

Большунов входит в число самых титулованных российских лыжников. На его счету три золотые олимпийские медали, четыре серебряные и две бронзовые награды Игр. Также он становился чемпионом мира, шесть раз выигрывал серебро мировых первенств и один раз завоевывал бронзу. Россиянин дважды побеждал в общем зачете Кубка мира и два раза становился победителем многодневной гонки «Тур де Ски».