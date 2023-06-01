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16:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Олимпийский чемпион рассказал, что трусы помогли ему выиграть

Белорусский спортсмен Иван Литвинович рассказал, что трусы с красной резинкой помогли ему выиграть Олимпийские игры в прыжках на батуте.

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Источник: РИА "Новости"

Олимпийский чемпион в прыжках на батуте белорус Иван Литвинович рассказал о талисмане, который помог ему завоевать золото Игр-2020.

«Игрушка была одна, полярный медведь, но потом она потерялась. И мама меня накрутила, что от сглаза должны быть трусы с красной резиночкой. На Олимпиаде я так выступал, помогло», — приводит слова Литвиновича РИА Новости.

Иван Литвинович стал победителем Олимпиады в Токио в индивидуальных соревнованиях по прыжкам на батуте.

Помимо золота Олимпиады в активе 21-летнего белоруса есть две победы на чемпионатах мира.

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