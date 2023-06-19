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17:11 (мск), источник: Sportmail.ru

На триатлоне в Самаре утонул спортсмен

Сразу два инцидента произошло на соревнованиях по триатлону в Самаре: в центре города мужчина на самокате попал в ДТП со спортсменом на велосипеде, еще один участник дистанции утонул.

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Источник: AP 2022

По информации пресс-службы организаторов, в Самаре произошел несчастный случай с атлетом, имеющим опыт участия в триатлоне.

«17 июня на дистанции 113 в Самаре произошел несчастный случай. Впервые за 9 лет организации наших стартов участник не вышел из воды. Произошедшее — трагедия. Как и положено, участник предоставил медицинскую справку и лицензию триатлета со страховым покрытием в 1 млн рублей для допуска к соревнованиям. Атлет уже имел опыт участия в триатлоне. Однако, триатлон — это сложный вид спорта с высокими физическими нагрузками, и реакция организма на них порой бывает непредсказуемой.

Спасатели, включая службы МЧС, каякеры работали на водном этапе в количестве даже большем, чем обычно.

Мы находимся на постоянной связи с семьей и друзьями атлета и делаем все зависящее от нас в сложившейся ситуации. Выражаем соболезнования!

Берегите себя!» — говорится в заявлении в официальном сообществе в ВК.

Еще один инцидент произошел в центре города на улице Куйбышева около гостиницы «Бристоль Жигули» во время велогонки и попал на видео. На кадрах, выложенных в социальных сетях, видно, как мужчина на самокате выезжает с тротуара на проезжую часть, и в него на большой скорости врезается спортсмен на велосипеде.

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На триатлоне в Самаре утонул спортсмен
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