Умер двукратный чемпион мира по современному пятиборью Сдобников

Эдуард Сдобников выступал за сборную СССР с 1960 по 1971 год. На чемпионате мира 1962 года он выиграл золото в личном и командном первенстве. На его счету также бронзовая награда чемпионата мира 1967 года в командном первенстве, две золотые медали чемпионатов СССР.