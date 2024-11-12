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Умер двукратный чемпион мира по современному пятиборью Сдобников

Эдуард Сдобников ушел из жизни на 87-м году.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Федерация современного пятиборья России с глубоким прискорбием сообщает, что 11 ноября ушел из жизни заслуженный мастер спорта СССР, двукратный чемпион мира по современному пятиборью Эдуард Сергеевич Сдобников. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного», — говорится в заявлении Федерации современного пятиборья России.

Эдуард Сдобников выступал за сборную СССР с 1960 по 1971 год. На чемпионате мира 1962 года он выиграл золото в личном и командном первенстве. На его счету также бронзовая награда чемпионата мира 1967 года в командном первенстве, две золотые медали чемпионатов СССР.

На чемпионате мира 1971 года он в качестве тренера помог сборной СССР выиграть командное первенство. С 1975 по 1985 год Сдобников работал в ЦСКА в качестве старшего тренера и начальника команды по современному пятиборью.