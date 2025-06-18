Рамос с гитарой, Овечкин с песней: как звезды спорта признаются в любви на публике

Когда на кону победа — они собраны, сосредоточены и будто отрезаны от внешнего мира. Но стоит рядом оказаться любимой — и самый суровый атлет превращается в романтика. Мы собрали истории, в которых спортсмены открыто признавались в любви: на глазах у стадиона, в прямом эфире и под миллионы вспышек. Без режиссуры, пафоса и фальши — только искренние чувства, которым не страшна ни публика, ни проигрыш.