Как научиться кататься на скейтборде: база для новичков и первый трюк

Первые попытки на доске часто выглядят сложными, но разобраться, как кататься на скейтборде, проще, если сначала освоить баланс и простые движения.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Юноша научился кататься на скейтборде с нуля
Начинать лучше с базы: стойки, толчка, поворотов и торможения — без этого трюки редко получаютсяИсточник: Unsplash

Как кататься на скейтборде с нуля? Начинают со стойки, толчка, поворотов и торможения — без этой базы трюки обычно не получаются. Ниже — как освоить эти навыки, избежать частых ошибок и уверенно встать на доску.

Коротко о главном:

  • новичкам проще начинать с качественного готового скейтборда, а не самых дешевых моделей из масс-маркета;
  • взрослым новичкам часто подходят доски 8−8,25 дюйма;
  • скейт развивает баланс, координацию и дает ощутимую физическую нагрузку;
  • защита и правильная техника снижают риск травм, но не убирают его полностью.

Какой скейтборд лучше купить новичку

Для многих взрослых новичков удобны доски 8−8,25 дюйма. Для детей размер обычно подбирают отдельно. Для обычного асфальта часто подходят колеса средней жесткости или чуть мягче.

Сразу стоит купить защиту:

  • шлем;
  • наколенники;
  • налокотники;
  • защиту запястий.

Как научиться кататься на скейтборде с нуля: пошаговая инструкция

Мальчик учится кататься на скейтборде с нуля
Сначала удобнее тренироваться на пустой ровной площадке, а не в скейтпарке с другими катающимисяИсточник: Unsplash

Тренируйтесь на гладком сухом асфальте без трещин, ям и песка — например, на парковке или новом тротуаре.

Перед первыми попытками полезно разобраться, как устроен скейтборд, немного размяться и посмотреть технику первого толчка. Это показано в видео ниже.

1. Сначала — привыкните к доске без движения

До первого толчка полезно освоиться на доске на месте.

Попробуйте:

  • постоять на скейте на траве или коврике;
  • переносить вес вперед-назад;
  • привыкнуть держать колени мягко согнутыми.

2. Определитесь со стойкой

Если впереди удобно ставить левую ногу, такую стойку называют regular. Если правую — goofy. Неправильной стойки здесь нет: важно выбрать ту, в которой устойчивее.

Можно сделать простой тест: попросите кого-то слегка подтолкнуть вас в спину — нога, которую инстинктивно выставите вперед, часто ведущая.

3. Научитесь толкаться

Держите вес по центру над доской и слегка согните колени.

Во время толчка передняя стопа обычно стоит почти вдоль доски — так удобнее отталкиваться. Отталкивайтесь плавным движением задней ноги, а не резким пинком в землю. Для начала достаточно коротких спокойных толчков.

Не уводите толкающую ногу слишком далеко назад и не переносите вес резко вперед.

После толчка верните заднюю ногу на доску и разверните обе стопы поперек доски — так положение обычно устойчивее во время движения.

Новичкам лучше сразу учиться толкаться задней ногой, а не передней — потом не придется переучиваться.

4. Освойте торможение

Один из базовых способов торможения — торможение ногой (foot brake).

Снимайте скорость постепенно: заднюю ногу плавно опускайте на асфальт и слегка притормаживайте подошвой, а не ставьте стопу резко.

Важно:

  • начинать на очень маленькой скорости;
  • нога, которая остается на доске, слегка согнута в колене;
  • вес в основном остается на доске;
  • не пытаться резко остановиться одним движением.

5. Научитесь поворачивать

Чтобы повернуть, слегка наклоните тело и перенесите давление на пятки или носки — доска начнет уходить в дугу. Колени держите мягкими и начинайте с плавных широких поворотов.

6. Научитесь безопасно сходить с доски и падать

Если теряете баланс, часто безопаснее сойти с доски и пробежать несколько шагов, чем пытаться удержаться любой ценой.

Что важно:

  • не выставлять прямые руки;
  • по возможности группироваться и уходить в перекат;
  • потренировать безопасный сход с доски на маленькой скорости.

7. Избегайте частых ошибок новичков

Даже простые элементы часто не получаются из-за типичных мелочей.

Что бывает чаще всего:

  • смотреть под ноги вместо направления движения — из-за этого хуже держится баланс;
  • слишком сильно толкаться в начале — короткие спокойные толчки обычно лучше;
  • пытаться резко поворачивать вместо плавных дуг;
  • учить трюки до уверенного катания, торможения и поворотов;
  • кататься без защиты, особенно на первых тренировках.

Как ребенку учиться кататься на скейтборде

Ребенок учится кататься на скейтборде
Обучение детей лучше начинать с баланса и базовых навыков, а не с трюковИсточник: Unsplash

Детям лучше начинать не с трюков, а с чувства доски и базовых навыков.

Что поможет на старте:

  • первые занятия проводить на ровной безопасной площадке без машин и пешеходов;
  • начинать с коротких тренировок по 15−20 минут, чтобы не перегружаться;
  • сначала учиться стоять на доске, ехать по прямой, поворачивать и тормозить;
  • к трюкам вроде ollie переходить только после уверенного катания;
  • обязательно использовать защиту: шлем, защиту запястий, наколенники и налокотники;
  • ребенку проще и безопаснее учиться рядом с инструктором или опытным взрослым.

Первые элементы для новичка

Когда база уже есть, можно переходить к первым элементам. Они помогают лучше контролировать доску и готовят к более сложным трюкам.

«Часики» (Tic-tac)

Короткие ритмичные повороты носа доски вправо-влево.

Помогают развивать маневренность и контроль над доской.

Разворот на задних колесах (Kickturn)

Слегка нажмите задней ногой на хвост доски и немного приподнимите передние колеса.

Начинайте с маленьких разворотов и не пытайтесь сразу резко крутить доску. Важно мягко возвращать передние колеса на землю.

Олли (Ollie)

Первый базовый трюк на скейтборде.

Его механика обычно состоит из нескольких фаз:

  • щелчок тейлом;
  • прыжок вверх;
  • скольжение передней стопы по шкурке к носу доски;
  • выравнивание доски в воздухе;
  • приземление на согнутые ноги.

Можно отдельно отработать механику на месте, но полноценный олли обычно осваивают на очень медленном движении доски.

Вопросы и ответы

Ниже — ответы на вопросы, которые часто возникают у тех, кто только начинает кататься на скейтборде.

Какой первый трюк учить?

Для большинства новичков — олли. Но сначала стоит уверенно кататься, тормозить и поворачивать.

Frontside 180 и Pop Shove-it лучше оставить на следующий этап, когда олли уже получается стабильно.

Как перестать бояться падений?

Страх падения в начале нормален.

Помогают защита, постепенное усложнение и практика простых элементов до трюков. Часто уверенность приходит, когда человек сначала осваивает контроль доски, а не прыжки.

Какая обувь подходит для катания?

Обычно удобны кеды с плоской подошвой — в них проще чувствовать доску и держать стопу устойчиво.

Можно ли учиться на обычном дворовом асфальте?

Можно, если покрытие ровное, без крупных трещин, ям и гравия. На плохом покрытии новичкам обычно сложнее держать баланс и контролировать доску.

Со скольких лет можно начинать

Некоторые дети пробуют скейт уже в младшем школьном возрасте, но четкой рекомендации нет. Важнее координация, интерес ребенка и соблюдение безопасности.