Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актер Дольф Лундгрен стал послом пятиборья на ОИ-2028

Голливудский актер Дольф Лундгрен назначен послом Международного союза современного пятиборья (UIPM) на Олимпийских играх 2028 года в Лос‑Анджелесе, сообщается на сайте организации.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В спортивной биографии Лундгрена — участие в развитии современного пятиборья: он был капитаном сборной США по этому виду спорта на Олимпиаде 1966 года, хотя и не выступал на соревнованиях. Также на Играх в Атланте он входил в руководство команды по пятиборью.

В своем заявлении 68-летний Лундгрен подчеркнул значимость этого вида спорта в своей жизни и поделился ожиданиями от новой роли:

«Современное пятиборье уже много лет является частью моей жизни, поэтому для меня большая честь вновь вернуться к этому виду спорта в новой роли. Больше всего меня вдохновляет то, как изменился этот спорт. Гонки с препятствиями привносят невероятную энергию и атлетизм, сохраняя при этом уникальную адаптивность и героизм, которые всегда отличали пятиборье. После встречи со спортсменами в Лос‑Анджелесе я убедился, что они столь же преданы своему делу и вдохновляют окружающих, как и пятиборцы, которых я знал много лет назад. Я с нетерпением жду возможности помочь UIPM познакомить новую аудиторию с этим удивительным видом спорта по мере приближения Олимпийских игр, которые вновь пройдут в Лос‑Анджелесе».

Олимпийские игры в Лос‑Анджелесе запланированы на период с 14 по 30 июля 2028 года.

Помимо спортивных и актерских заслуг, Дольф Лундгрен известен как режиссер, сценарист, продюсер и мастер боевых искусств. Широкую популярность ему принесла роль советского боксера Ивана Драго в четвертой части фильма «Рокки».