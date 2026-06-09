Актер Дольф Лундгрен стал послом пятиборья на ОИ-2028

В спортивной биографии Лундгрена — участие в развитии современного пятиборья: он был капитаном сборной США по этому виду спорта на Олимпиаде 1966 года, хотя и не выступал на соревнованиях. Также на Играх в Атланте он входил в руководство команды по пятиборью.
В своем заявлении 68-летний Лундгрен подчеркнул значимость этого вида спорта в своей жизни и поделился ожиданиями от новой роли:
«Современное пятиборье уже много лет является частью моей жизни, поэтому для меня большая честь вновь вернуться к этому виду спорта в новой роли. Больше всего меня вдохновляет то, как изменился этот спорт. Гонки с препятствиями привносят невероятную энергию и атлетизм, сохраняя при этом уникальную адаптивность и героизм, которые всегда отличали пятиборье. После встречи со спортсменами в Лос‑Анджелесе я убедился, что они столь же преданы своему делу и вдохновляют окружающих, как и пятиборцы, которых я знал много лет назад. Я с нетерпением жду возможности помочь UIPM познакомить новую аудиторию с этим удивительным видом спорта по мере приближения Олимпийских игр, которые вновь пройдут в Лос‑Анджелесе».
Олимпийские игры в Лос‑Анджелесе запланированы на период с 14 по 30 июля 2028 года.
Помимо спортивных и актерских заслуг, Дольф Лундгрен известен как режиссер, сценарист, продюсер и мастер боевых искусств. Широкую популярность ему принесла роль советского боксера Ивана Драго в четвертой части фильма «Рокки».