Международный союз современного пятиборья снял санкции с россиян

«Вот вчера волейбольная федерация вернула наши команды на международные старты. Сегодня, буквально полчаса назад, Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских спортсменов, и этот процесс будет продолжаться», — сказал Дегтярев.
Современное пятиборье — олимпийский вид спорта, в котором спортсмены соревнуются сразу в пяти дисциплинах: фехтовании, плавании, верховой езде, беге и стрельбе. Российские спортсмены выиграли в этом виде спорта шесть олимпийских медалей, в том числе четыре золотые.
В конце января UIPM разрешила российским спортсменам в возрастных категориях до 15, 17 и 19 лет выступать на турнирах под своей эгидой с национальной символикой. Пятиборцы старше этого возраста получили возможность участвовать только в нейтральном статусе. В мае UIPM сняла все ограничения с белорусских спортсменов.
На этой неделе МОК временно восстановил членство ОКР и снял отстранение с российских спортсменов, отменив для них проверки на нейтральность. Кроме того, МОК рекомендовал федерациям снять все ограничения с россиян.