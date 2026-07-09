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Международный союз современного пятиборья снял санкции с россиян

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что Международный союз современного пятиборья (UIPM) снял все санкции с российских спортсменов. Об этом сообщает ТАСС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Вот вчера волейбольная федерация вернула наши команды на международные старты. Сегодня, буквально полчаса назад, Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских спортсменов, и этот процесс будет продолжаться», — сказал Дегтярев.

Современное пятиборье — олимпийский вид спорта, в котором спортсмены соревнуются сразу в пяти дисциплинах: фехтовании, плавании, верховой езде, беге и стрельбе. Российские спортсмены выиграли в этом виде спорта шесть олимпийских медалей, в том числе четыре золотые.

В конце января UIPM разрешила российским спортсменам в возрастных категориях до 15, 17 и 19 лет выступать на турнирах под своей эгидой с национальной символикой. Пятиборцы старше этого возраста получили возможность участвовать только в нейтральном статусе. В мае UIPM сняла все ограничения с белорусских спортсменов.

На этой неделе МОК временно восстановил членство ОКР и снял отстранение с российских спортсменов, отменив для них проверки на нейтральность. Кроме того, МОК рекомендовал федерациям снять все ограничения с россиян.

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