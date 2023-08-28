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10:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Обвиненная в предательстве чемпионка России выложила неприличное фото

Чемпионка России по плаванию Софья Сподаренко опубликовала в соцсетях провокационное фото, сопроводив его обращением к своим хейтерам.

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Источник: РИА "Новости"

14 августа Сподаренко заявила, что сменила спортивное гражданство на казахстанское и теперь будет выступать под флагом этой страны. Ее решение в итоге спровоцировало волну негодования среди болельщиков.

25-летняя пловчиха опубликовала несколько скриншотов с негативными комментариями в свой адрес, а ответ выложила неприличное фото, где предложила хейтерам поцеловать ее в пятую точку.

«Меня тут спросили, как я перенесла хейт, связанный с моим переходом. А я такая: “Какой хейт?” Мне дали добро на почитать комменты. У меня броня от любого говна. Но для хейтеров у меня есть something better to kiss (англ. — кое-что получше для поцелуя)», — написала Сподаренко.

Софья Сподаренко родилась в казахстанском городе Усть-Каменогорск, но плаванием начала заниматься в Тюмени. В 2018 году пловчиха выиграла свой единственный чемпионат России, одержав победу на дистанции 50 метров баттерфляем.

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