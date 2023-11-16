Александр Попов: один из доминирующих пловцов на мировой арене в 90-х

Детство и юность

Александр родился 16 ноября 1971 года в закрытом уральском городке Свердловск-45. Сейчас город носит название Лесной. Мальчик начал заниматься плаванием в семь лет в местной детско-юношеской спортивной школе «Факел». Отдать сына в плавание родители решили «для здоровья», цели вырастить чемпиона из Александра у них не было. В 10 лет Попов выиграл свои первые соревнования на дистанции 25 метров.

В 14 лет Александр выиграл чемпионат России среди юниоров, а позже переехал в Волгоград. На тот момент там была хорошая школа плавания. Попов специализировался в плавании на спине, но эта дисциплина не приносила больших результатов.

Все изменилось, когда Александр познакомился с тренером Геннадием Турецким. Он посоветовал спортсмену попробовать переквалифицироваться на вольный стиль, аргументируя это подходящими антропометрическими данными Попова для этой дисциплины.

Карьера в плавании

На международной арене Попов проявил себя в 1991 году. Он поехал на чемпионат Европы, который проходил в Афинах. 20-летний Александр выиграл три золотые медали на этих соревнованиях. Он быстрее всех проплыл стометровку вольным стилем и помог сборной выиграть в двух эстафетах 4×100 метров — кролевой и комбинированной. С этого момента начался семилетний беспроигрышный период для спортсмена. Бывший главный тренер американской сборной по плаванию Ричард Куик так говорил об Александре:

Попов принадлежит к наиболее опасному для нас типу соперников. Когда он встает на стартовую тумбочку, то думает не о деньгах, которые принесет победа, а лишь о том, что через несколько минут за его спиной в честь его победы поднимут российский флаг. Ричард Куик экс-главный тренер сборной США

Триумф на Олимпиадах

Следующий год был олимпийским, приближались главные соревнования четырехлетия в Барселоне. В Испанию, на свои первые Игры, Попов со сборной отправились под флагом Объединенной команды и выступили на высоком уровне. 20-летний Александр завоевал два золота на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем. Также Попов помог команде завоевать две серебряные награды в эстафетах 4×100 метров вольным и комбинированным стилями. Спортсмен моментально стал мировой знаменитостью и отныне всегда считался фаворитом в заплывах.

Александр Попов на Олимпиаде в 1992 году | Источник: РИА "Новости"

После окончания Игр тренер Александра уехал работать в Австралию, и Попов отправился за ним. Некоторые упрекнули олимпийского чемпиона в отсутствии патриотизма. Однако спустя годы спортсмен по возвращении в Россию ответил на критику.

Я русский. У меня здесь родители, друзья. Австралия — прекрасная страна, но там все чужие. Были, есть и будут. А здесь мы дома, здесь наша земля. Берем, копаемся, сажаем, облагораживаем, делаем лучше. Александр Попов

Спустя два года после Олимпиады Попов на мировом первенстве в Риме побил мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем и завоевал золото, проплыв быстрее всех 50 метров кролем.

Александр подходил к своей второй Олимпиаде в качестве фаворита, но у него был серьезный соперник в лице американца Гэри Холла. Многие делали ставку именно на американского пловца. Поддержать Холла прибыл даже президент США Билл Клинтон с семьей, уверенный, что триумфатором будет американец.

Однако, 25-летний россиянин блестяще проплыл 50 и 100 метров вольным стилем и выиграл золото. Этой победой Попов вписал свое имя в историю — он стал первым пловцом, ставшим чемпионом на обеих спринтерских дистанциях вольным стилем на двух Олимпиадах подряд. Также Александр пополнил копилку олимпийских наград двумя серебряными медалями в эстафетах 4×100 метров вольным и комбинированным стилями.

Нападение на спортсмена в Москве

В этом же году общественность шокировала ужасная новость о нападении на Попова. Спортсмен в августе приехал в отпуск в Москву из Австралии. Одним вечером Александр вместе с другом Леонидом провожал двух девушек до метро. Когда они проходили мимо уличных торговцев, продавец арбузов сказал что-то неприятное в адрес девушек.

Попов с другом попросили его извиниться, однако вместо этого завязалась драка. Леониду разбили лицо и порезали руку, а Александр получил удар ножом в бок, а затем и камнем по затылку. Девушки поймали попутку, на которой увезли парней в больницу. У Попова диагностировали серьезные травмы, было повреждено легкое. Жизнь Александра спас именитый хирург Автандил Манвелидзе.

Я оказался не в том месте не в то время и не с теми людьми. Я об этом уже и забыл. На самом деле эта ситуация меня отрезвила и дала мне повод задуматься, сделать правильные шаги в жизни. Александр Попов

Александр после восстановления смог вернуться в большой спорт. Он принял участие в своей третьей Олимпиаде в Сиднее. Заплыв на 100 метров мог ввести его в статус первого пловца в истории, ставшего трехкратным олимпийским чемпионом на самой престижной дистанции. Попов плыл уверенно, но в итоге уступил первое место голландцу Питеру Ван ден Хугенбанду. Шанс реабилитироваться оставался еще на 50 метрах, но в этом заплыве Александр занял лишь шестое место. Это был первый заплыв, в котором россиянин не завоевал медаль.

Перед участием в четвертой Олимпиаде Попов триумфально выступил на чемпионате мира в Барселоне. Он опередил Хугенбанда на стометровке, тем самым став трехкратным чемпионом мира в этой дисциплине. Также Александр выиграл заплыв на 50 метров и впервые в составе команды завоевал золото в эстафете 4×100 метров вольным стилем.

Уход из спорта и чем занимается сейчас

После успешного выступления на чемпионате мира Попов готовился выступить на своей четвертой Олимпиаде. В Афинах 32-летний Александр не был явным фаворитом, но никто не сбрасывал его со счетов. На церемонии открытия Игр он нес флаг Сборной России. На самих соревнованиях Александр Попов не завоевал наград — в личных дисциплинах не сумел выйти в финал, а в двух эстафетах стал четвертым.

В декабре того же года легендарный пловец принял решение завершить свою спортивную карьеру.

Попов и 23-кратный олимпийский чемпион пловец Майкл Фелпс | Источник: РИА "Новости"

С 2000 по 2016 год Александр являлся членом Международного олимпийского комитета, а в 2016 году стал почетным членом Международного олимпийского комитета. В 2018 году ему вручили Олимпийский орден за особые заслуги перед олимпийским движением.

Попов — член Международной федерации плавания. Также он работает в Олимпийском комитете России и входит в Совет при президенте Российской Федерации по физической культуре и спорту и Высший совет Всероссийского добровольного общества «Спортивная Россия».

В 2007 году Попов стал сооснователем группы компаний «Академия Александра Попова». С 2008 года она занимается строительством спортивных объектов, поставками и монтажом оборудования для бассейнов. Наиболее крупным проектом компании является возведение трех временных бассейнов для проведения чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в Казани.

Также в 2007 году Александр Попов учредил детско-юношеские соревнования по плаванию «Кубок Александра Попова». В 2009 году Кубок получил всероссийский статус и стал частью подготовки российских пловцов.

В 2016 году Александр отправился на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро в качестве амбассадора бренда «Omega», который тогда был официальным хронометристом Игр.

С 2017 года Попов входит с состав наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания.

В 2022 году Александр был приглашен на международные соревнования «KARELIA 2022» по зимнему плаванию в качестве почетного гостя. А спустя год принял участие в церемонии открытия и церемонии награждения победителей Кубка России по зимнему плаванию в Миассе.

Летом Александр выступил против того, чтобы российские спортсмены ехали на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе.

«Я категорически против, чтобы спортсмены России принимали участие в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Я — за участие со всеми атрибутами, только с гимном и флагом, и только как сборная России. А если, например, кто-то из моих коллег-пловцов решит принять рекомендации МОК под предлогом, что олимпиада может быть только раз в жизни — я осуждать не буду, ведь это его позиция. Ну, а жизнь она такая, в дальнейшем покажет, кто был прав», — приводит слова Попова «КП Спорт».

Также в августе Попов заявил, что не боится лишиться статуса почетного члена МОК.

В июне директор по коммуникациям МОК Марк Адамс рассказал, что комитет по этике организации будет проводить проверку в отношении действующих и почетных членов МОК из России на предмет активной поддержки боевых действий на Украине и причастность к вооруженным силам.

«У меня нормальные отношения с МОК. Они меня зовут на свои мероприятия, я на них не езжу. Я не боюсь потерять статус почетного члена МОК, если они захотят меня его лишить — пожалуйста. Я считаю, что у них сейчас все плохо, а у нас, наоборот, все нормально», — приводит слова Попова ТАСС.