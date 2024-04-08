Экологи заявили, что река Сена непригодна для соревнований на ОИ

«Мы не можем согласиться с проведением соревнований по плаванию или каких-либо мероприятий в Сене ввиду ее сегодняшнего состояния. Мы считаем абсолютно недопустимым рисковать здоровьем участников Олимпийских игр.



14 проб были взяты для исследования в независимой лаборатории. Ни одна из них не соответствует европейским нормам в отношении качества воды», — говорится в заявлении организации опубликованном в одной из соцсетей.

Отмечается, что экологи осуществляют мониторинг воды в Сене с сентября прошлого года.

В августе 2023 года на Сене отменили этап Кубка мира по плаванию из-за чрезмерного уровня загрязнения воды. Вместе с тем мэрия Парижа уверяет, что делает все возможное, чтобы сделать реку пригодной для купания. В феврале этого года, президент Франции Эмманюэль Макрон на открытии Олимпийской деревни заявил, что готов искупаться в Сене.