Экологи заявили, что река Сена непригодна для соревнований на ОИ
Экологи из НКО Surfrider Europe заявили, что состояние реки Сены непригодно для проведения соревнований по водным видам спорта на Олимпийских играх.
Экологи из НКО Surfrider Europe заявили, что состояние реки Сены непригодно для проведения соревнований по водным видам спорта на Олимпийских играх.
«Мы не можем согласиться с проведением соревнований по плаванию или каких-либо мероприятий в Сене ввиду ее сегодняшнего состояния. Мы считаем абсолютно недопустимым рисковать здоровьем участников Олимпийских игр.
14 проб были взяты для исследования в независимой лаборатории. Ни одна из них не соответствует европейским нормам в отношении качества воды», — говорится в заявлении организации опубликованном в одной из соцсетей.
Отмечается, что экологи осуществляют мониторинг воды в Сене с сентября прошлого года.
В августе 2023 года на Сене отменили этап Кубка мира по плаванию из-за чрезмерного уровня загрязнения воды. Вместе с тем мэрия Парижа уверяет, что делает все возможное, чтобы сделать реку пригодной для купания. В феврале этого года, президент Франции Эмманюэль Макрон на открытии Олимпийской деревни заявил, что готов искупаться в Сене.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены на них смогут выступить только в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта.