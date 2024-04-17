Российский чемпион проплыл по затопленному Дубаю: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456241194" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Российский пловец Марк Мордовцев совершил заплыв по затопленным улицам Дубая.

«Водичка сегодня тепленькая», — говорит в видеоролике привыкший к холодной воде спортсмен.

Марк Мордовцев — чемпион и пятикратный призер мира по зимнему плаванию в ледяной воде, в 2022 году он был назначен председателем Федерации зимнего плавания Псковской области.

Как сообщает пловец в социальных сетях, он приехал в ОАЭ в отпуск вместе со своей девушкой отпраздновать еë день рождения, отдохнуть и поплавать в море.