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15:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Российский чемпион проплыл по затопленному Дубаю: видео

Марк Мордовцев опубликовал видео с заплывов в соцсетях.

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Российский пловец Марк Мордовцев совершил заплыв по затопленным улицам Дубая.

«Водичка сегодня тепленькая», — говорит в видеоролике привыкший к холодной воде спортсмен.

Марк Мордовцев — чемпион и пятикратный призер мира по зимнему плаванию в ледяной воде, в 2022 году он был назначен председателем Федерации зимнего плавания Псковской области.

Как сообщает пловец в социальных сетях, он приехал в ОАЭ в отпуск вместе со своей девушкой отпраздновать еë день рождения, отдохнуть и поплавать в море.

В ночь на 16 апреля на Дубай обрушились мощные дожди. Менее чем за сутки в крупнейшем городе страны выпало свыше 120 миллиметров осадков — в пустынном климате такой объем осадков выпадает в среднем за год. Популярный курорт затопило ливневыми водами.

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