Российский чемпион проплыл по затопленному Дубаю: видео
Марк Мордовцев опубликовал видео с заплывов в соцсетях.
Марк Мордовцев опубликовал видео с заплывов в соцсетях.
Российский пловец Марк Мордовцев совершил заплыв по затопленным улицам Дубая.
«Водичка сегодня тепленькая», — говорит в видеоролике привыкший к холодной воде спортсмен.
Марк Мордовцев — чемпион и пятикратный призер мира по зимнему плаванию в ледяной воде, в 2022 году он был назначен председателем Федерации зимнего плавания Псковской области.
Как сообщает пловец в социальных сетях, он приехал в ОАЭ в отпуск вместе со своей девушкой отпраздновать еë день рождения, отдохнуть и поплавать в море.
В ночь на 16 апреля на Дубай обрушились мощные дожди. Менее чем за сутки в крупнейшем городе страны выпало свыше 120 миллиметров осадков — в пустынном климате такой объем осадков выпадает в среднем за год. Популярный курорт затопило ливневыми водами.