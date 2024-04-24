Макрон — о готовности к Олимпиаде: Вода в Сене будет чистой

Ранее экологи из НКО Surfrider Europe сообщили, что состояние реки Сены непригодно для проведения соревнований по водным видам спорта на Олимпиаде. Отмечается, что они осуществляют мониторинг воды в Сене с сентября прошлого года.

«Ключевой шаг к тому, чтобы сделать реку Сену пригодной для купания — станция очистки дождевой воды в Шампиньи-сюр-Марн — готова! Вода в Сене будет прохладной, но чистой. Я могу вам это подтвердить» — написал Макрон в одной из соцсетей.

В августе 2023 года на Сене отменили этап Кубка мира по плаванию из-за чрезмерного уровня загрязнения воды. Вместе с тем мэрия Парижа уверяет, что делает все возможное, чтобы сделать реку пригодной для купания. В феврале этого года, Макрон на открытии Олимпийской деревни заявил, что готов искупаться в реке.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены на них смогут выступить только в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241080&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.