Сальников высказался о получении Ефимовой нейтрального статуса

Ранее стало известно, что шестикратная чемпионка мира Ефимова получила нейтральный статус от Международной федерации плавания (World Aquatics). Об этом сообщила пресс-служба Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit).

На данный момент Ефимова не выполнила олимпийский норматив, чтобы выступить на Олимпиаде. У спортсменки есть время до 23 июня, чтобы уложиться в квалификационный норматив на международных соревнованиях.

«Подтверждаю эту информацию. Она появилась на сайте World Aquatics, она в списке спортсменов, получивших нейтральный статус. Мы не запрещали спортсменам обращаться за получением этого статуса, это ее личное дело», — приводит слова Сальникова ТАСС.

Ефимова стала единственной из российских пловцов с нейтральным статусом. Ранее такой статус получил Иван Гирев, но позднее пловец отказался от него.

В сентябре прошлого года World Aquatics объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ими ряда условий. В их числе выступление в нейтральном статусе.

МОК допустил россиян на Олимпийские игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев.