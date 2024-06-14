Сальников высказался о получении Ефимовой нейтрального статуса
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников прокомментировал получение Юлией Ефимовой нейтрального статуса.
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников прокомментировал получение Юлией Ефимовой нейтрального статуса.
Ранее стало известно, что шестикратная чемпионка мира Ефимова получила нейтральный статус от Международной федерации плавания (World Aquatics). Об этом сообщила пресс-служба Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (Aquatics Integrity Unit).
На данный момент Ефимова не выполнила олимпийский норматив, чтобы выступить на Олимпиаде. У спортсменки есть время до 23 июня, чтобы уложиться в квалификационный норматив на международных соревнованиях.
«Подтверждаю эту информацию. Она появилась на сайте World Aquatics, она в списке спортсменов, получивших нейтральный статус. Мы не запрещали спортсменам обращаться за получением этого статуса, это ее личное дело», — приводит слова Сальникова ТАСС.
Ефимова стала единственной из российских пловцов с нейтральным статусом. Ранее такой статус получил Иван Гирев, но позднее пловец отказался от него.
В сентябре прошлого года World Aquatics объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ими ряда условий. В их числе выступление в нейтральном статусе.
МОК допустил россиян на Олимпийские игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев.