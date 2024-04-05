Призер ОИ, получивший нейтральный статус, попросил его отозвать

«Можем подтвердить, что Иван Гирев запросил отмену нейтрального статуса», — приводит слова представителя пресс-службы World Aquatics «Матч ТВ».

Гирев был единственным из российских спортсменов в водных видах спорта, кто получил нейтральный статус для выступления в международных соревнованиях.

23-летний Гирев на Олимпиаде в Токио завоевал серебряную медаль в эстафете 4×200 м свободным стилем. Также пловец стал серебряным призером в этой дисциплине на чемпионате мира в 2021 году. Он является двукратным чемпионом Европы 2021 года.

В сентябре прошлого года World Aquatics объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ими ряда условий. В их числе выступление в нейтральном статусе. Российские и белорусские спортсмены с марта 2022 года были отстранены от соревнований под эгидой World Aquatics в связи с событиями на Украине.