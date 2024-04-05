Призер ОИ, получивший нейтральный статус, попросил его отозвать
Российский пловец Иван Гирев, получивший нейтральный статус, подал запрос на его отмену.
Российский пловец Иван Гирев, получивший нейтральный статус, подал запрос на его отмену.
«Можем подтвердить, что Иван Гирев запросил отмену нейтрального статуса», — приводит слова представителя пресс-службы World Aquatics «Матч ТВ».
Гирев был единственным из российских спортсменов в водных видах спорта, кто получил нейтральный статус для выступления в международных соревнованиях.
23-летний Гирев на Олимпиаде в Токио завоевал серебряную медаль в эстафете 4×200 м свободным стилем. Также пловец стал серебряным призером в этой дисциплине на чемпионате мира в 2021 году. Он является двукратным чемпионом Европы 2021 года.
В сентябре прошлого года World Aquatics объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ими ряда условий. В их числе выступление в нейтральном статусе. Российские и белорусские спортсмены с марта 2022 года были отстранены от соревнований под эгидой World Aquatics в связи с событиями на Украине.
Ранее рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова заявила, что не станет участвовать в Олимпийских играх и не собирается получать нейтральный статус.