Рекордсменка мира Чикунова заявила, что пропустит Олимпиаду

— Поеду ли я на Олимпиаду в Париж? Нет. И нейтральный статус не буду получать.

— Выключишь телевизор?

— Нет, буду следить. Но себя в качестве нейтрального спортсмена я не вижу. Мне в принципе непонятна позиция МОК. Они ставят такие условия и думают, что все сразу побегут выступать в нейтральном статусе? Если кто‑то проделает этот путь, будет плыть, бежать, выступать на Играх, буду болеть, поддерживать. Буду рада, что кто‑то проделал путь ради своей мечты.

Но я считаю, что условия, когда нас не будет даже в медальном зачете, это край. В Токио я выступала за команду Олимпийского комитета России, была принадлежность, а сейчас вообще ничего не будет. Это позор для МОК выставлять такие условия. Выбор без выбора. Думаю, они понимают, что малое количество людей на это пойдет.

— Если Юля Ефимова решится?

— Я буду за нее болеть. Но, опять же, себя я не вижу в статусе нейтрального спортсмена. Мне 20 лет в этом году. Я не планирую заканчивать. Надеюсь, что у меня еще будет Олимпиада. Буду выступать в России, рекорды мои засчитываются, — приводит слова Чикуновой «Матч ТВ».