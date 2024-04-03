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12:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Губерниев: Неужели вы не будете радоваться, когда наши пловцы обыграют американцев?

Дмитрий Губерниев выступает за участие спортсменов из России в нейтральном статусе на Олимпиаде-2024.

Источник: РИА "Новости"

Известный телекомментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на критику его слов о необходимости участия российских пловцов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Эй, квасные пуцреоты? Неужели вы не будете радоваться, когда наши пловцы американцев обыграют? Колесников, Чикунова? Та же Ефимова, Минаков? Надо дать нашим атлетам шанс! Вся Россия спортивная счастлива будет, люди добрые и хорошие радоваться будут! Вперед, спортсмены! Истинные патриоты России вас всегда поддержат! Касается не только пловцов», — написал Губерниев в телеграм-канале.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ранее Международный олимпийский комитет допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска.

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