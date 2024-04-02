Российские гребцы отказались от участия в Олимпиаде

Как сообщает пресс-служба Федерации гребного спорта России, российские спортсмены не примут участие в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Таким образом, они не смогут отобраться на Олимпиаду.

С 25 по 28 апреля в венгерском Сегеде пройдет европейская квалификационная регата. Финальную квалификационную регату с 19 по 21 мая будет принимать швейцарский Люцерн.

«Ситуация сложившаяся в данный момент противоречит всем спортивным нормам и законам, спортсмены очень чувствительно и болезненно реагируют на все заявления, высказывания и дополнительные условия. Мы подтверждаем желание участвовать в международных соревнованиях на общих и законных основаниях, но, когда нам предлагают принять участие на дискриминационных условиях с неизвестными последствиями и еще приписывают к этому финансовые обязательства. В такой постановке вопроса положительного решения быть не может», — заявил президент ФГСР Алексей Свирин.